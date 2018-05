Confusam Tarapacá se adhirió en un 100% a paro nacional

La salud municipal de la Región de Tarapacá aseguró que tuvieron una adhesión total al paro convocado por la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) realizado este martes.

La paralización tenía por objetivo exigir mayor seguridad en los recintos de atención primaria del país a raiz de los episodios de violencia registrados en las últimas semanas.

Según Ximena Vargas, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipalizada de Iquique (AFUSAMI), "aquí no se ha cumplido un protocolo que firmó (Michelle) Bachelet en su período, que fue la inyección de recursos para instalar guardias de seguridad en todos los consultorios del país y teniendo en cuenta los hechos acontecidos, se hace de vital importancia".

De esta manera confirmó a Cooperativa la adhesión en un 100 por ciento de la Confusam Tarapacá al paro a nivel regional incluyendo a las comunas de Pica, Huara, Pozo Almonte, Pisagua, Colchane, Alto Hospicio e Iquique, las cuales atendieron con turnos éticos.

🔴 Confusam #Tarapacá adherido a paro nacional por falta de seguridad en recintos de Atención Primaria. Consultorio Videla, Guzmán, Aguirre y Sur sólo con turnos éticos #Iquique @Cooperativa pic.twitter.com/aCyo5Ns6fx — Daniela Esquivel (@fridaturbina) 30 de mayo de 2018

Devuelta a la casa

Michelle Marchant fue por una hora de atención ginecológica, sin embargo, no sabía de la paralización de este martes por lo que no pudo ser atendida.

"No tenía idea del paro y creo que hubo poca difusión. En todo caso entiendo la razón de la demanda y también lo encuentro súper justo porque también beneficia a los pacientes", manifestó.

Lo mismo ocurrió con Gladys Yáñez, de 97 años, quien tuvo que devolverse a su casa tras no ser atendida. "Venía a programar mi última inyección y no pude, no sabía que había paro, pero este miércoles me atenderán", expresó.