Toma del Servicio de Salud Concepción terminó con 16 funcionarios Fenats detenidos

La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) en la Región del Biobío se tomó la mañana de este jueves -con cadenas- las instalaciones del Servicio de Salud Concepción, para manifestar su malestar con la dirección del mismo, por haber suprimido las reuniones calendarizadas con las que se relacionaban institucionalmente.

La presidenta de la Fenats Biobío, Evelyn Betancourt, contó que el martes del director del Servicio, Carlos Grant, les planteó "que ya no van a haber reuniones calendarizadas".

Con esto se convierte "en el primer director de servicio de la región en no tener reuniones ordinarias" con la Fenats, "y eso tenemos que hacerlo con relaciones laborales, lo que nos parece un atentado", sostuvo Betancourt.

La dirigente agregó que desde que asumió Carlos Grant ha habido "nulo avance en las temáticas" planteadas por la Fenats, incluso en protocolos ya firmados.

"Eso se ha debido principalmente al intervencionismo de Jennifer Barnier, que es ex dirigente de Fenpruss y constantemente ha estado metiendo sus manos en que no podamos avanzar en las temáticas", acusó.

La versión de la dirección

El emplazado director fue uno más de los funcionarios que este jueves llegó hasta su lugar de trabajo y no pudo ingresar hasta pasadas las 11:00 horas. Allí respondió a los cuestionamientos y, aunque intentó negociar con los manifestantes, no hubo acuerdo en el lugar.

"Yo les he planteado a ellos mantener permanentemente, a través de la unidad de relaciones laborales, contacto directo, día a día si fuese necesario. Además, les hice mención en un ordinario que se les entregó a todas las asociaciones gremiales, en el cual el director siempre va a estar dispuesto a reunirse todas las veces que ellos lo pidan", afirmó.

Consultado sobre el supuesto intervencionismo de una ex dirigente de Fenpruss, indicó: "Cuando yo vea que hay un entorpecimiento de cualquier funcionario en el trabajo que se hace día a día, esa situación la evaluaré con el criterio que debe tener un director del Servicio de Salud Concepción. No me voy a dejar llevar por las presiones de ningún gremio".

Otra solicitud de Fenats era remover a la subdirectora de Recursos Humanos, Andrea Castro, a quien acusan de malos tratos. Sin embargo, Grant hizo una férrea defensa de su gestión.

Todo culminó con el desalojo de las instalaciones y con 16 de los ocupantes del recinto detenidos.