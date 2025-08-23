Colmed pide al Gobierno una intervención en el Hospital San José

El Colegio Médico de Santiago (Colmed) junto a los profesionales del Hospital San José pide al Ministerio de Salud una intervención del centro asistencial, que permita encauzar la gestión del hospital y revertir la emergencia en la atención de más de 1.200.000 personas en la zona norte de la Región Metropolitana.

El recinto, que atiende a las comunas de Tiltil, Colina, Lampa, Huechuraba, Quilicura, Conchalí, Recoleta e Independencia, registra uno de los porcentaje más elevados de retrasos en el cumplimiento de garantías GES del país, y más alta mediana de espera para consultas de nueva especialidad.

A lo anterior, se suman denuncias reiteradas por déficit de personal e infraestructura, informes de la Contraloría por problemas de gestión, recambio de direcciones en poco más de un año, precarias condiciones de atención e incluso "problemas en la esterilización de cajas quirúrgicas que se arrastran hace más de cuatro meses y que ha significado suspensión de decenas de procedimientos quirúrgicos", aseguraron a través de un comunicado.

Los profesionales reclamaron que "durante más de una década la comunidad ha recibido anuncios postergados sobre un nuevo hospital para la zona norte, sin que se concreten".

Por ello, instaron a que el Ministerio de Salud cumpla con el compromiso de definir un terreno para el próximo centro de salud para la zona norte, para "iniciar un proceso de construcción que responda al crecimiento poblacional y la demanda acumulada".

"La salud y la dignidad de la población de la zona norte exigen respuestas urgentes", sostuvieron.