UDI llevó caso de madre de exministra Aguilera a Fiscalía

La UDI llevó los antecedentes de la cuestionada atención hospitalaria de la madre de la exministra de Salud, Ximena Aguilera, hasta el Ministerio Público apuntando a un posible tráfico de influencias.

Un informe de la Contraloría General de la Repúblico dio cuenta de gestiones realizadas desde el entorno de la exautoridad para coordinar la atención de su madre en el Hospital Salvador; entre ellas, un contacto del jefe de asesores con funcionarios del hospital, lo que derivó en la apertura de un sumario administrativo.

El diputado Daniel Lilayu (UDI) indicó que "acá claramente se faltó a la probidad administrativa. Aquí hubo hechos que tienen que ser investigados por la justicia. No puede haber ningún chileno sobre otro, no puede haber tráfico de influencia".

"Fundamentalmente nuestro escrito se basa porque se contraviene una parte del (artículo) 240 bis del Código Penal, en el cual hay tráfico de influencia y eso está penado por la ley. Pedimos que sea sancionado penalmente todas las personas que sean responsables", explicó.

En paralelo, el Partido Nacional Libertario avanza en una acusación constitucional contra la exministra, apuntando a posibles vulneraciones al principio de probidad y al uso de la función pública.

"Ya tenemos avanzado un texto y hoy día vamos a salir a recopilar las firmas. Entendemos que ya deberíamos tener las firmas que se necesitan para acusar a la ministra Aguilera por, básicamente, abusar de su puesto, por la ley de probidad y por la obligación que tenía ella, si es que ella no supo lo que estaba pasando, de denunciar a su asesor por haber violado sus deberes constitucionales al haber dado prioridad a su madre por sobre gente que estaba antes en la lista de espera y gente que necesitaba atención urgente", dijo el diputado Hans Marowksi (PNL).

La colectividad espera ingresar la acusación al Congreso esta misma semana.