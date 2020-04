Felipe Harboe: Alza de Isapres es "una vergüenza, no se ve justificación alguna"

El senador PPD Felipe Harboe calificó como "una vergüenza" el alza anunciada de un 4,5 por ciento promedio en los planes de Isapres anunciada este martes, asegurando que "no se ve justificación alguna" para este incremento para los usuarios del sistema privado de salud.

De acuerdo a lo informado este martes por la Superintendencia de Salud, las isapres que realizarán alzas son: Colmena, Vida Tres y Banmédica, con un promedio de 4,9 por ciento; Nueva Masvida, con 4,7 por ciento; Cruz Blanca, con 4,0 por ciento; Consalud, con 2,8 por ciento; e Isalud, con 2,1 por ciento.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario apuntó que esta alza es "una vergüenza. No coincido con el Gobierno cuando dice que es inoportuna, es inaceptable, porque inoportuna es que no era el momento, hay que hacerlo después. Hoy día no sólo no están las condiciones por la pandemia, sino que adicionalmente no se ve justificación alguna".

Consultado por la reforma a las isapres enviada por el Gobierno al Congreso, Harboe planteó que "si hay un proyecto de ley que se está discutiendo y que, eventualmente, podría tener impacto en esto, ¿por qué no se ha puesto en tabla?, ¿por qué no se ha discutido?, que se apuren los senadores que están a cargo del proyecto".

"Más allá de eso, el tema de fondo es que el proyecto, según informan los senadores de (la comisión de) Salud no contempla normas que establezcan un cambio importante, sino más bien es una consolidación del tema, lo que es un problema", concluyó.

Este martes, tras conocerse el anuncio de la Superintendencia de Salud, representantes de partidos de oposición llamaron al Gobierno a impedir que las isapres reajusten al alza sus precios base en el próximo periodo de adecuación de contratos.