Guido Girardi: Alza en costo de prima GES es un asalto a los afiliados

El senador del PPD Guido Girardi presentó este miércoles, ante la Superintendencia de Salud, una denuncia formal por el aumento en el costo de la prima GES de las isapres, que llega a un 50,5 por ciento en promedio, lo que fue calificado por el parlamentario como "un asalto a los afiliados".

A juicio del senador, estos valores "están absolutamente por sobre los costos reales y, por lo tanto, es un aumento de precios que es totalmente arbitrario, que no corresponde a la realidad, que no tiene sustento técnico ni científico".

El parlamentario remarcó que "esto es un asalto a los afiliados, un portonazo a los afiliados, y me parece que una institución que se dice de salud no puede actuar de esta manera, no puede actuar burlando las leyes".

En la misma línea, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, había manifestado previamente que ésta "es un alza que no se justifica y será muy difícil que las isapres puedan justificarla".

Por ley, la Superintendencia de Salud no tiene ningún tipo de atribución para controlar los precios que cobran las isapres, pese a ello despachó un oficio para determinar si hay algún tipo de irregularidad en este incremento.