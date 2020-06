Ministro de Salud propone sistema similar a las Mutuales para limitar ganancia de las isapres

El ministro de Salud, Enrique Paris, propuso este jueves un sistema similar a las Mutuales para limitar las ganancias de las isapres y destinar esos dineros en beneficio de los cotizantes.

En el reporte de este jueves sobre la situación del Covid-19, el secretario de Estado remarcó que "lo que nosotros queremos repetir o asimilar es lo que hacen las Mutuales, en que hay un margen de esas ganancias que se dedican a la prevención, a la atención primaria, a facilitar compra de medicamentos o de vacunas que no están en el plan nacional, es decir, que esas ganancias, en parte, vayan destinadas a ayudar al cotizante".

La presidenta de la comisión de Salud del Senado, Carolina Goic (DC), comentó que "a mí me sorprende gratamente la franqueza con que el ministro plantea algo que es de sentido común. Las isapres en este tiempo sólo han ganado recursos, o sea, han estado inexistentes".

La senadora afirmó que "la receptividad del ministro ayer, de revisar el proyecto de la reforma a las ispares en conjunto con la reforma a Fonasa, sobre todo a partir de las lecciones que tenemos del manejo del Covid, abre una buena perspectiva para la aprobación de la ley".

En la Cámara Baja, Miguel Crispi (RD), integrante de la comisión de Salud, aseguró que "a lo menos una vez por mes le ponemos un parche nuevo a las isapres, entonces, el problema no es quizás si el parche es muy bueno o muy malo, sino que es la isapre, que desde su origen tiene un modelo de funcionamiento que no es coherente con la función de salud que tiene. Le podemos seguir poniendo parches a las isapres, pero yo creo que ya no da para más".

En tanto, su compañero en la instancia parlamentaria, Andrés Celis (RN), apuntó que

"yo creo que sí están los votos como para aprobar. El tema de la luz tiene un límite de utilidad, en ese sentido, por qué alguien tendría que quejarse. Yo creo que la gran discusión en el tema de la salud va a estar que hay una corriente, que no es menor, que quiere un sistema único de salud".

Las isapres aún no han respondido al planteamiento del ministro Paris, sin embargo, solicitaron una reunión con el secretario de Estado para seguir trabajando en conjunto la reforma al sistema privado de salud.