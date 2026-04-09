ISP ordena retiro de medicamento para el hipertiroidismo

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta farmacéutica por el retiro voluntario de un lote del medicamento Levotiroxina Sódica 100 mcg, tras detectarse una falla en su empaque que podría afectar su seguridad.

Según informó la autoridad sanitaria, el problema corresponde a la presencia de un elemento extraño adherido en la parte posterior del blíster que contiene los comprimidos, lo que constituye un incumplimiento de las condiciones de calidad exigidas para su comercialización.

El lote involucrado es el EH24LHD065, con fecha de vencimiento en noviembre de 2027, correspondiente a envases de 100 comprimidos distribuidos en el país por el laboratorio Alembic Pharmaceuticals. Desde el ISP indicaron que esta situación obliga a retirar las unidades afectadas del mercado de manera inmediata.

La levotiroxina es un fármaco utilizado en tratamientos de largo plazo para personas con hipotiroidismo, por lo que la autoridad recalcó que la medida se limita exclusivamente al lote mencionado, con el fin de no afectar el abastecimiento general del medicamento.

En ese contexto, se instruyó a farmacias y centros de salud a suspender la entrega de este lote y gestionar su devolución a través de los canales correspondientes, mientras que a los pacientes se les recomendó revisar el número de serie de sus envases.

En caso de contar con unidades del lote afectado, el ISP llamó a no consumir el medicamento y a contactar a un profesional de la salud para evaluar su reemplazo. Asimismo, la entidad continuará supervisando el proceso de retiro y reiteró la importancia de reportar cualquier posible falla de calidad en medicamentos.