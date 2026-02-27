Peñalolén desvinculó a 22 funcionarios por uso irregular de licencias médicas
Cinco trabajaban directamente en la Municipalidad, y otros 17 dependían de la Corporación Municipal de Salud y Educación.
Los respectivos sumarios constataron en estos casos las faltas a la probidad administrativa que se investigaron.
Las sanciones derivan del escándalo que destapó la Contraloría el año pasado: miles de empleados públicos viajando al extranjero y yendo a casinos mientras se encontraban con licencia médica.