Peñalolén desvinculó a 22 funcionarios por uso irregular de licencias médicas

La Municipalidad de Peñalolén informó este viernes la desvinculación de 22 funcionarios por uso fraudulento e irregular de licencias médicas, tras concluir los respectivos sumarios administrativos.

La indagatoria se inició en mayo de 2025, luego de que la Contraloría General de la República alertara sobre posibles irregularidades en el uso de licencias médicas por parte de empleados públicos a nivel nacional.

Las investigaciones internas establecieron que, durante los periodos de licencia médica, los ahora exfuncionarios realizaron actividades incompatibles con el reposo prescrito, entre ellas viajes al extranjero y asistencia a casinos.

Del total de destituidos, cinco pertenecían directamente al municipio y 17 a la Corporación Municipal de Salud y Educación. Según informó la administración comunal, en todos estos casos se acreditaron incumplimientos graves a la normativa vigente y al principio de probidad administrativa.

"La probidad y la transparencia son pilares fundamentales del servicio público, y cuando estos principios se transgreden, corresponde aplicar las sanciones que establece la ley", sentenció el alcalde Miguel Concha.