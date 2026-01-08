Marea roja en Tongoy puede causar daño neurológico: las recomendaciones de Seremi

El seremi de Salud de Coquimbo, Darío Vásquez, entregó recomendaciones en Cooperativa a la ciudadanía ante la marea roja detectada en la bahía de Tongoy, que obligó a decretar su cierre preventivo para evitar la extracción y comercialización de mariscos bivalvos.

La autoridad señaló que "la marea roja en sí son algas microscópicas: son tipos de fitoplancton que están presentes en el mar. Y existen ciertos productos del mar que filtran y se alimentan de esto. Son esos los que acumulan una cantidad suficiente de toxina, lo que lleva a la alerta porque puede producir daño en las personas".

La referida toxina es la "amnésica, que -como su nombre lo dice- puede producir amnesia, daño neurológico y convulsiones. Naturalmente, el efecto va a depender de la concentración que uno consuma, el tamaño de la persona y si tiene alguna condición de riesgo o algún tipo de enfermedad asociada", precisó Vásquez.

Por ello, el peligro está en el consumo de "ostiones, machas, choritos, almejas, ostras y similares que vengan de bancos de cultivo de la Bahía de Tongoy, desde Punta Lengua de Vaca hasta la Península de Tongoy", informó el doctor, por lo que ingerir otro tipo de productos del mar en otra parte del país está permitido.

"La prohibición es a la cadena completa (de mariscos bivalvos) si se hace en Tongoy. Alguien de allí no puede, por ejemplo, ofrecer un plato de machas; pero si voy al norte, como (la comuna de) La Higuera, y alguien ofrece ostiones del sur, no hay problema (para su consumo)", precisó.

Recomendable botar mariscos, ya que la toxina se resiste a la cocción

En este escenario, Vásquez recomendó a la ciudadanía botar los referidos productos -si es que fueron conseguidos en Tongoy- en el caso de que no se hayan preparado aún: "Como uno dice siempre en salud, ante la duda, (hay que) abstenerse", expresó.

Asimismo, "el problema que hay es que esta toxina resiste la cocción (por fuego). Y el tema de la cocción con limón lo hemos dicho de manera extensa", expresó el doctor, enfatizando que el ingrediente "no cuece los alimentos".

Dado que la bahía de Tongoy es uno de los destinos turísticos más atractivos del país, el seremi de Salud coquimbano lamentó que "esto es un fenómeno natural que tiene variables de marea y de concentración, por lo que no se puede definir de manera específica el plazo (de la emergencia)".

"Por eso hacemos muestreos reiterados para buscar el nivel (de toxina en los mariscos), pero no le puedo dar una certeza. Es una pregunta muy difícil (de responder); incluso (sirve) para que doctores en biología marina o en matemáticas puedan modelar o generar patrones predictivos", sostuvo Vásquez.

Por último, si bien hasta ahora no se han registrado casos de intoxicación, el seremi aconsejó que si uno presenta alguno de los síntomas -"amnesia, convulsiones o daño neurológico en los casos más graves-, se tiene que "ir al establecimiento más cercano sin importar su complejidad. Y si uno no puede moverse, pedir ayuda al SAMU".

En cambio, si el afectado presenta dolencias gastrointestinales "como diarrea con sangre, vómitos y dolor abdominal", hay que priorizar "los establecimientos de atención primaria", añadió.