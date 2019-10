Asociación de Laboratorios responsabilizó a las farmacias por stock de bioequivalentes

La Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Asilfa) descartó tener responsabilidad respecto a la disponibilidad de medicamentos bioequivalentes en el mercado y apuntó directamente a las decisiones de las farmacias.

El Presidente Sebastián Piñera presentó esta semana la nueva Política Nacional de Medicamentos, que de entre 30 medidas exige un aumento del número de principios activos con bioequivalencia demostrada y un stock mínimo de estos productos a las farmacias, advirtiendo castigos "muy severos" para los comercios que no cumplan.

Tras esto, las farmacias independientes acusaron a los laboratorios de "abusar" en la venta de productos bioequivalentes, con altos precios que afectan al stock de los mismos en sus estanterías.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la presidenta de la Asilfa, Marcela Sabaini, replicó que "la decisión pasa por cada una de las farmacias de qué comercializan y no", asegurando que "para nada es responsabilidad nuestra; las farmacias directamente son las que administran su stock, y la industria no tiene decisión respecto a lo que ellos decidan o quieran vender".

"Desde que se promulgó la Ley de Fármacos I y se exigió bioequivalencia a casi 200 productos, la industria invirtió más de 100 millones de dólares para poder cumplir. Nosotros tenemos una exigencia, que se cumplió; aunque algunos productos no se pudieron cumplir pero no porque no quisiéramos, sino porque en el camino se dieron cuenta que los estudios no se podían desarrollar, y el ISP lo sabe y está viendo cómo mejorarlo", agregó.

En ese sentido, cuestionó que "cuando las farmacias dicen que no hay disponibilidad de bioequivalentes, si la industria (de laboratorios) invierte tanto, ¿creen que no hay interés de comercializarlos? Claro que hay interés".

"Hay una aseveración que ojalá la pudiesen dar con nombre, producto y detalle, porque es muy general y al menos en nuestra asociación no se refleja", sentenció Sabaini.