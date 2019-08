PrEP: ¿Quiénes pueden tomar el medicamento que reduce el contagio de VIH?

A partir del 1 de agosto comenzó a distribuirse en Chile el tratamiento para prevenir el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) llamado Profilaxis Preexposición (PrEP), que es recomendada para pacientes que posean altos riesgos de contraer el virus.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el PrEP reduce en más de un 90 por ciento el riesgo de contraer el VIH durante las relaciones sexuales cuando el medicamento se toma de manera adecuada.

De acuerdo a los resultados presentados recientemente en el informe ONUSIDA, se señaló que en Chile podría haber 71 mil personas con el virus.

¿Para quiénes va dirigido?

El medicamento está dirigido para las personas que no posean el virus, pero que tengan altas probabilidades de contraerlo debido a mantener relaciones con múltiples parejas, no usar preservativos o tener un diagnóstico de infecciones de transmisión sexual en los últimos meses, por lo tanto, la PrEP tiene que ser indicada y monitoreada por un médico, ya que no es de uso libre.

La OMS puntualizó que si la persona "piensa que tiene un alto riesgo de contraer la infección por el VIH y vive en un lugar o en una comunidad con alta prevalencia de infección" también puede ser sujeta a que un médico le indique la PrEP.

El doctor e infectólogo de la Clínica Las Condes, Rodrigo Blamey Díaz, explicó que "la estrategia PrEP ha sido validada y recomendada en dos formas de uso, cuya eficacia en ambos casos es muy similar: de forma diaria, por el tiempo que el paciente esté en riesgo de exposición al VIH; y el uso a demanda, que es para pacientes que tienen contactos de riesgo más esporádicos. Sin embargo, el uso a demanda está indicado únicamente para varones; las mujeres siempre deben tomarla diariamente".

¿Cuándo debo tomármela y cómo?

La OMS explica que cada envase de la PrEP contiene en general 30 pastillas y debe ser tomada una vez al día, todos los días, en cualquier momento, con o sin alimentos (estrategia de uso diario). Esta modalidad se usa en la mayoría de los pacientes. En el caso de la estrategia a demanda, se toman pastillas en las horas previas al contacto sexual y hasta 48 horas post contacto.

La pastilla no sustituye el uso del preservativo debido a que solamente puede prevenir el VIH pero no imposibilita de contraer otras enfermedades de transmisión sexual.

Según la OMS, el tratamiento se puede suspender cuando la persona ya no se encuentra en un riesgo signicativo de contraer la enfermedad.