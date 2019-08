Médicos generales de zona iniciarán movilizaciones

La Agrupación de Médicos Generales de Zona anunció movilizaciones desde la próxima semana acusando supuestas promesas incumplidas desde el Ministerio de Salud.

Desde el gremio dieron a conocer que existen descoordinaciones en el concurso de ingreso al sistema público, dificultad en las ejecuciones de capacitaciones comprometidas por el Gobierno y remoción de estímulos de médicos de zonas extremas.

Las movilizaciones comenzarán este lunes con más de 2.500 médicos paralizados a nivel nacional.

La agrupación explicó que hay incumplimientos en los acuerdos desde el Minsal en formación de especialidades, expansión de oferta de programas según la cantidad de doctores y creación de 830 becas.

"No me parece que el Ministerio tenga alguna responsabilidad con una promesa no cumplida, sino que simplemente es una negociación abierta respecto a las condiciones de trabajo de estos profesionales", dijo el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

"Uno de los puntos más relevantes es cuándo se incorporan ellos como médicos en formación a la planta y, por lo tanto, a la antigüedad y ahí hemos tenido una diferencia de opinión con la Contraloría, en el sentido que se ha estimado que ellos pueden ser considerados parte de la planta", agregó.

Gremio: Es cuestionable el esfuerzo que está haciendo el Ministerio

El vicepresidente de la Agrupación de Médicos Generales de Zona, Sebastián Glaria, conversó con El Diario de Cooperativa y explicó que actualmente existe un compromiso firmado por el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, que no ha sido cumplido.

"Es un compromiso que se venía tratando de lograr antes de que asumiera el subsecretario con gestiones progresivas, donde hemos estado solicitándole al Ministerio y tratando de insistir en que esto se venía, en que necesitamos más cupos de formación, sin embargo no han podido llegar a la misma oferta del año pasado, entonces es bien cuestionable el esfuerzo que está haciendo el Ministerio", señaló Glaria.

"Hemos visto que el Ministerio durante todo este año ha tenido una gestión que no va muy a favor de la Agrupación y de la política pública que significan los generales de zona, entonces es más una medida reaccionaria a toda la gestión del año más que solamente de este compromiso", añadió.

Si bien los últimos años se han aumentado los cupos de formación en un 18 por ciento, las becas disminuyeron.

"Estamos abiertos al diálogo, sin embargo sí necesitamos una propuesta seria, formal y que de verdad demuestre un compromiso con mantener lo que es la fortaleza de la atención primaria y la atención que va al Chile más vulnerable", sostuvo.