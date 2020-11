Ministro Paris pide a funcionarios de la salud que "recapaciten": Con la salud no se juega

El ministro de Salud, Enrique Paris, se declaró "decepcionado" con el paro y la movilización que realizan por este jueves y viernes los funcionarios de la salud que exigen la implementación de tres bonos.

Durante el balance, Paris manifestó que "sé que no sólo quieren aplausos sino que otras cosas más, sin embargo, lamento profundamente y me decepciona además el llamado a paro y movilizaciones" a pesar de las más de 46 reuniones que mantuvo el Minsal con los dirigentes.

Según la autoridad, "se cerraron durante estos meses 21 acuerdos y quedaron pendientes o en desarrollo sólo tres acuerdos".

Paris aseguró que "he dialogado y he conversado con ellos (los funcionarios de la salud), por eso me duele el paro, me duele mucho porque atenta contra la saluid de los pacientes"

"Les solicito que recapaciten y si, humildemente, este ministro ha cometido algún error que los ha afectado a los gremios, les pido disculpas porque no quiero que nuestras diferencias afecten a los más pobres, a los más humildes, a los más necesitados (...) con la salud no se juega", cerró el secretario de Estado.

Los funcionarios de la salud realizaron este mediodía una manifestación por el centro de Santiago que pasó desde Plaza Baquedano hasta las puertas del Minsal.