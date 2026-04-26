Minsal afirma que recortes "no afectarán la continuidad de atención sanitaria"

El Ministerio de Salud (Minsal) llamó a la "tranquilidad" y afirmó que los recortes presupuestados evaluados en su repartición no afectarán "la continuidad de la atención sanitaria ni de los programas esenciales".

El anuncio de la cartera, contenido en un comunicado interno consignado por Emol, circuló luego de conocerse el oficio instruido por Hacienda el martes, que recomienda a las carteras ajustar sus recursos de cara a la elaboración del Presupuesto 2027.

En este contexto, el ministerio liderado por Jorge Quiroz solicitó al Minsal descontinuar entre 23 a 25 programas, lo que implicaría un ajuste del orden de más de 300 mil millones de pesos.

Sin embargo, Salud afirmó en el comunicado que "no se ha eliminado ningún programa ni se ha adoptado decisión alguna que afecte las atenciones a las personas. Los antecedentes conocidos en los últimos días corresponden a una etapa inicial y habitual del proceso de formulación del Proyecto de Ley de Presupuestos de las distintas carteras, encabezado por el Ministerio de Hacienda".

"Tal como esa cartera ha señalado, los oficios enviados a los ministerios contienen lineamientos para la elaboración de propuestas presupuestarias. No son decretos de recorte ni decisiones tomadas sobre recursos o programas", explicó la cartera encabezada por May Chomali.

"Como Ministerio de Salud, queremos transmitir tranquilidad a las personas y sus familias: ninguna discusión presupuestaria afectará la continuidad de la atención sanitaria ni de los programas esenciales para la población", subrayó el Minsal.

"Las prioridades del Ministerio de Salud se definen siempre en función de las necesidades de la población y del resguardo del derecho a la atención. Como es habitual, corresponde revisar los programas y se ajustarán, tal como se ha manifestado en diversas oportunidades, sólo aquellos que no están llegando a las personas para las cuales fueron creados", cierra el texto.

Entre los programas que posiblemente se descontinuarán, figuran el Plan Acceso a la Atención de Salud a Personas Migrantes, Elige Vida Sana, el Plan Nacional de Demencia, el Programa Odontológico Integral, el Programa de Apoyo a la Identidad de Género, el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (Prais), el Programa de Salud Trans y el Programa Nacional de Prevención del Suicidio.