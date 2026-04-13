Minsal alerta aumento de 500% en intoxicaciones por paracetamol en escolares por reto viral

Un peligroso reto viral que circuló durante el verano, y que incentivaba a ingerir altas dosis de paracetamol para provocar hospitalizaciones, encendió las alertas de las autoridades sanitarias por el aumento de casos de intoxicación en menores de edad.

Desde el Ministerio de Salud (Minsal) advirtieron que este tipo de prácticas ha tenido un fuerte impacto en escolares y adolescentes, con un aumento de un 500% en los últimos años.

Según datos del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica, los casos asociados a este medicamento han crecido de forma significativa en las últimas dos décadas.

El director del organismo, Juan Carlos Ríos, explicó en un video difundido por el Minsal que, aunque el paracetamol es seguro cuando se utiliza correctamente, su consumo en exceso puede generar efectos graves en la salud.

De acuerdo con las cifras del centro, los casos en adolescentes pasaron de 168 a mediados de la década del 2000 a más de mil en 2025, mientras que en escolares aumentaron de cerca de 30 a más de 150 en el mismo periodo.

El especialista advirtió que uno de los principales riesgos es el daño hepático severo, que puede manifestarse horas después de la ingesta y que, en situaciones más complejas, puede requerir hospitalización, uso de antídotos e incluso trasplante de hígado.

Finalmente, desde el organismo hicieron un llamado a la prevención y a no replicar este tipo de desafíos en redes sociales, enfatizando que no se trata de un juego y que sus consecuencias pueden ser graves.