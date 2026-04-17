Minsal confirmó sexto caso de hanta del año en Los Lagos

La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de la Región de Los Lagos confirmó un nuevo caso del virus hanta, elevando a seis el total de personas contagiadas en la zona durante la presente temporada.

El afectado es un joven de 22 años, residente de la ciudad de Puerto Montt.

De acuerdo con la investigación epidemiológica, el paciente contrajo el virus tras realizar actividades de excursión y camping en la comuna de Cochamó.

"Este paciente inició con fiebre el 9 de abril, continuando con un cuadro caracterizado por fiebre, cefalea, mialgia y síntomas gastrointestinales. Consultó el 14 de abril en el Hospital Regional de Rancagua, ciudad en la cual se encontraba por motivos de viaje, quedando hospitalizado en la UCI y siendo trasladado posteriormente al Hospital del Tórax en Santiago", explicó Evelyn Brintrup, seremi de Salud de Los Lagos.

Actualmente, el paciente se encuentra estable y fuera de riesgo vital.

Medidas de prevención

La seremi señaló que se están reforzando las estrategias de prevención intersectoriales para evitar nuevos contagios.

Asimismo, realizó un llamado urgente a los turistas y residentes a seguir las recomendaciones de seguridad básicas: caminar únicamente por senderos y caminos habilitados, evitar internarse en zonas con vegetación densa y mantener medidas de higiene estrictas al realizar camping o excursiones al aire libre.