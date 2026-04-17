Colo Colo y el hallazgo de pirotecnia en el Monumental: "Nos hemos puesto a disposición de Fiscalía"

Tras darse a conocer la incautación de fuegos artificiales en el Estadio Monumental, Colo Colo emitió un comunicado para abordar el hallazgo hecho por el club y la posterior denuncia realizada ad portas de su aniversario 101.

El "Cacique" señaló que la detección —mediante las cámaras de seguirdad— del ingreso de desconocidos con los elementos prohibidos durante la madrugada, "se enmarca en la política preventiva de la institución" en miras a la celebración con artistas invitados, agendada como previa al partido Palestino a las 18:30 horas.

Colo Colo remarcó que toda acción "busca la realización del espectáculo en el marco de un ambiente seguro y amigable para toda la familia colocolina. Un desafío prioritario y sobre el cual seguiremos trabajando responsablemente".

"En esta misma línea, nos hemos puesto a disposición de la Fiscalía para aportar con toda la información y elementos que sean requeridos y que están disponibles gracias a los protocolos de seguridad preventivos establecidos por el club para la realización de un evento deportivo", cerró la insitución alba.