Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.9°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo y el hallazgo de pirotecnia en el Monumental: "Nos hemos puesto a disposición de Fiscalía"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El club remarcó que para su aniversario "busca la realización del espectáculo en el marco de un ambiente seguro".

Colo Colo y el hallazgo de pirotecnia en el Monumental:
 Photosport (Referencial)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras darse a conocer la incautación de fuegos artificiales en el Estadio Monumental, Colo Colo emitió un comunicado para abordar el hallazgo hecho por el club y la posterior denuncia realizada ad portas de su aniversario 101.

El "Cacique" señaló que la detección —mediante las cámaras de seguirdad— del ingreso de desconocidos con los elementos prohibidos durante la madrugada, "se enmarca en la política preventiva de la institución" en miras a la celebración con artistas invitados, agendada como previa al partido Palestino a las 18:30 horas.

Colo Colo remarcó que toda acción "busca la realización del espectáculo en el marco de un ambiente seguro y amigable para toda la familia colocolina. Un desafío prioritario y sobre el cual seguiremos trabajando responsablemente".

"En esta misma línea, nos hemos puesto a disposición de la Fiscalía para aportar con toda la información y elementos que sean requeridos y que están disponibles gracias a los protocolos de seguridad preventivos establecidos por el club para la realización de un evento deportivo", cerró la insitución alba.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada