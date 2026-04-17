Everton quiere volver a celebrar ante una mermada U. de Chile que busca trepar en la Liga

La acción de este sábado 18 de abril en la décima fecha de la Liga de Primera tendrá como plato fuerte el duelo que animarán Everton y Universidad de Chile en el Estadio Sausalito.

Ambos equipos llegan con puntaje similar y aspiran a trepar en la tabla: El "Eforé" es undécimo con 11 unidades y los azules son séptimos con apenas dos unidades más.

La escuadra viñamarina recibió tres puntos de oro tras la denuncia a administrativa Unión La Calera, pero en lo futbolístico necesita ganar para dejar atrás sus tres partidos al hilo sin triunfos.

En la pasada jornada los "Oro y Cielo" cayeron por la cuenta mínima en su visita a Deportes La Serena, por un tiro libre de Jeisson Vargas que rompió la paridad.

"Tienen debilidades, como tienen todos los equipos. Nosotros hemos trabajado eso. La U es un equipo que a partir del balón intenta construir progresión de jugadas. Hemos planteado cómo contrarrestar eso. Tenemos que confiar en lo que tenemos", dijo el DT Walter Ribonetto.

Con una única duda en el centro del ataque, se espera que Everton forme con Ignacio González; Lucas Soto, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza; Benjamín Berríos, Joaquín Moya, Alan Medina; Braian Martínez, Nicolás Montiel (o Cristian Palacios) y Emiliano Ramos.

Al frente estará un "Romántico Viajero" que tras golear a La Serena lamentó una derrota in extremis ante Ñublense en el "Nelson Oyarzún" de Chillán.

El duelo estuvo marcado por discutidas decisiones arbitrales, luego de un par de fuertes jugadas sobre jugadores azules que solo quedaron en amarilla o incluso sin ninguna amonestación. Ante aquello, la U envió una queja formal.

El entrenador Fernando Gago le restó importancia al tema, ampliamente comentado durante los últimos días: "Jamás voy a pedir algo sobre un árbitro, hay personas que son responsables sobre y ellos son los que deben tomar la decisión".

Además, el conjunto capitalino viajó mermado con un plantel mermado por lesiones, con las bajas de Charles Aránguiz, Eduardo Vargas y Marcelo Morales que además encienden las alarmas para el clásico universitario el próximo fin de semana.

Destaca también la ausencia de Franco Calderón de la citación por decisión técnica. Si bien Juan Martín Lucero se recuperó y está en la nómina, sigue entre algodones y no está al cien por ciento.

Sabido es que Gago recién comunica al equipo el 11 inicial un par de horas antes de cada partido, pero una eventual alineación es con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Felipe Salomoni; Lucas Romero, Israel Poblete, Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Lucas Assadi e Ignacio Vásquez.

El duelo con arbitraje de Cristián Garay comenzará a las 17:30 horas y podrás seguirlo por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión del micrófono dorado de Cooperativa Deportes.