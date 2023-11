El Ministerio de Salud (Minsal) deberá ajustar sus protocolos sobre transición física y hormonal, esto luego de que un pronunciamiento de la Contraloría General de la República arrojara que hay elementos que no cumplen con el criterio de la no patologización, punto clave en la ley que reconoce y garantiza el Derecho a la Identidad de Género.

Se trata de una respuesta a una reclamación impulsada por la activista trans Constanza Valdés, consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), quien expuso reparos respecto de la "Vía Clínica para la Adecuación Corporal en Personas con Incongruencia entre Sexo Físico e Identidad de Género", que fue emtida en 2010 por parte de la autoridad sanitaria.

Según consignó La Tercera, la acusación señala que el documento fija "requisitos adicionales a los legales para acceder a las prestaciones asistenciales relativas a la transición de género, como lo son el tratamiento hormonal y las intervenciones quirúrgicas", afectando así el principio de la no patologización.

El articulado fue revisado por Contraloría, que determinó que existen criterios que no son suficientes, "en particular aquellos relativos a la experiencia de vida real y psicoterapia, que no pueden implicar que por su intermedio se impida a una persona acceder a las prestaciones médicas para adecuar su sexo físico a su identidad de género, como tampoco que signifiquen tratarla como enferma".

En esta línea, el ente contralor destacó la importancia de este punto, dado que "no guardarían correspondencia con el principio de la no patologización, en orden al derecho de toda persona trans a no ser tratada como enferma y con el concepto de identidad de género, cual es la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma, ambos establecidos en la ley N° 21.120 (Identidad de Género)".

Ante esto, determinó que se debe ajustar ese protocolo y posteriormente -de conformidad con la ley N° 21.120- aprobadas por el correspondiente acto administrativo del Minsal.

La determinación fue valorada por Valdés, quien aseguró que es "muy importante en relación a la despatologización de protocolo sobre transición física y hormonal que hasta el día de hoy exige requisitos que no se adecuan a la ley ni tampoco a lo que son estándares internacionales de derechos humanos".

"Este es una avance importante y espero que el Ministerio de Salud a la brevedad realice los ajustes correspondientes", cerró.