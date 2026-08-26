Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago12.6°
Humedad87%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Salud

Pub en Las Condes deberá pagar millonaria multa por ruidos molestos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Segundo Tribunal Ambiental ratificó la sanción que impuso la autoridad fiscalizadora.

Pub en Las Condes deberá pagar millonaria multa por ruidos molestos
 Google Maps
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Superar los límites legales de emisión de ruidos le costará caro al local nocturno Flannery's Irish Geo Pub, ubicado en Encomenderos 179, en Las Condes, pues la justicia ratificó una multa impuesta al local, por más de 10 millones de pesos.

El Segundo Tribunal Ambiental rechazó la reclamación presentada por Geo Pub S.A. contra la sanción -de 12 unidades tributarias anuales-, pues "del examen de las alegaciones formuladas y de los antecedentes que integran el expediente administrativo, el tribunal no advierte los vicios de legalidad denunciados por la empresa.

"En particular, se ha verificado que la presencia de ruido de fondo fue considerada conforme a la metodología aplicable sin alterar la excedencia de 12 dBA (decibelio ponderado A) constatada; que la determinación de un riesgo de carácter medio incorporó la magnitud de la excedencia, el horario nocturno y la temporalidad de la exposición; que la estimación de 1.715 personas corresponde a una población potencialmente expuesta determinada mediante un procedimiento explicitado en la resolución", dice el fallo de los ministros Marcela Godoy, Cristian López y Fernando Valderrama.

El caso data de 2022, cuando la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) recibió la primera denuncia contra el local, cuya infracción a la norma de ruidos se constató con una medición técnica en julio de 2023.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada