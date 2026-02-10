Región de Valparaíso suma 37 afectados por fragata portuguesa

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el seremi de Salud de Valparaíso, Mario Méndez, confirmó este martes que, desde enero, un total de 37 personas han recibido atención médica tras entrar en contacto con la fragata portuguesa.

La cifra la dio a conocer en medio de una nueva restricción de baño y actividades recreativas en las playas de Marbella, Santa María del Mar, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Sur, tras detectarse ejemplares de esta especie en la comuna de San Antonio.

El seremi explicó que el protocolo se activa de inmediato al avistar más de cinco ejemplares: "Hemos tenido la situación en ese sector de manera más o menos permanente durante el periodo estival", señaló la autoridad.

Pese a que la cifra de afectados no ha escalado a casos de extrema gravedad, Méndez insistió en la peligrosidad del contacto, incluso si el ejemplar parece estar muerto en la arena. La picadura de este hidrozoo —que se asemeja a una medusa violácea— provoca un dolor intenso y reacciones alérgicas que pueden derivar en complicaciones mayores.

"Los riesgos a los que estamos sometidos es una picazón enorme, muy grande, que puede provocar mucho dolor, pero también puede haber situaciones más complejas", advirtió la autoridad sanitaria, haciendo especial énfasis en el cuidado de niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas como el asma.

Respecto a los primeros auxilios en caso de una picadura, Méndez aclaró que lo único recomendable es el lavado de la zona con agua de mar o vinagre blanco, descartando de plano el uso de agua dulce o alcohol. "Si somos víctimas de un daño, lo que se puede hacer en lo inmediato es solo lavar con agua de mar. Aplicar otro tipo de líquido, como alcohol o agua de la llave, incluso puede empeorar la situación", explicó, recalcando que, si el dolor se torna extremadamente intenso, se debe acudir al centro de salud más cercano.

Finalmente, hizo un llamado al autocuidado y a respetar las señaléticas de prohibición instaladas por la Gobernación Marítima.

Aunque la restricción impide el ingreso al agua, Méndez recordó que incluso caminar por la playa requiere precaución, sugiriendo el uso de calzado para evitar pisar ejemplares ocultos en la arena.

"Lo más importante es prevenir el contacto directo porque puede ser bastante complejo", enfatizó la autoridad, quien reiteró que cualquier avistamiento debe ser reportado a la autoridad marítima para activar las medidas de limpieza y vigilancia correspondientes en el borde costero.