La Universidad de Chile y su Hospital Clínico realizarán una jornada gratuita de detección de VIH y sífilis, que por primera vez incluirá el test rápido para esta última infección. La iniciativa responde al aumento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en el país.

Según el Ministerio de Salud, en 2025 se notificaron 11.155 casos de sífilis y 2.682 de gonorrea, con tasas de 55,2 y 13,3 por cada 100 mil habitantes. En ambos casos son las cifras más altas de los últimos diez años.

El alza se concentra en personas de entre 20 y 39 años, aunque también preocupa el aumento en mayores de 60.

"El VIH no es la única infección que requiere atención. La sífilis, gonorrea, clamidia y otras ITS continúan circulando y pueden generar complicaciones, si no son diagnosticadas y tratadas oportunamente", advirtió el doctor Alejandro Afani, director del Centro de VIH del Hospital Clínico.

Dónde y cuándo