Daniel Norero, ingeniero agrícola y fundador de NeoCrop Technologies, adelantó en Cooperativa parte de lo que será su intervención en Congreso Futuro, desde el 12 al 17 de enero, sobre el trabajo que ha realizado su startup sobre la fortificación de semillas a través de edición genética, que posiciona al país en la vanguardia mundial.

En conversación con Lo que Queda del Día, el experto explicó que el principal desarrollo que han impulsado es "un trigo alto en fibra, que lo que se logró fue aumentar 10 veces la cantidad de fibra dietética, porque hoy en día, Chile, por ejemplo, no consumimos ni la mitad de los requerimientos médicos diarios. Entonces, nosotros dijimos: ‘el chileno no está consumiendo los alimentos que te entregan esto, fortifiquemos un alimento de consumo muy popular como el pan'".

En esa línea, aseveró que "algo importante es que el año pasado el SAG nos otorgó la primera luz verde regulatoria a nivel americano, en que se consideró que este trigo no es transgénico, es un trigo mejorado por edición genética, es convencional y pasa a mercado como uno normal (…) Nos pone en la vanguardia mundial de lo que podemos lograr como país y cómo Chile está entrando ahora a definir el futuro de la alimentación".

LEER ARTICULO COMPLETO