Vacaciones seguras: El llamado a contratar arriendos confiables

Es clave revisar los lugares donde se planea vacacionar para no caer en estafas, privilegiando plataformas como Booking y Airbnb, además de agencias vinculadas a la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet). En esta línea, Jaime Guazzini, presidente de la Federación de Turismo de Chile, llama a ser precavidos e informarse bien antes de contratar servicios no asegurados. Conoce más en la nota del periodista Benjamín Canales.

