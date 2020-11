El ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, descartó que su renuncia tenga relación con la polémia de los correos electrónicos solicitados por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en el marco de la investigación que lleva el Ministerio Público por la gestión de la pandemia a raíz de diversas querellas.

Zúñiga presentó su renuncia este martes en medio de versiones sobre una posible candidatura parlamentaria, algo que no fue descartado por la ex autoridad de salud.

"En todo lo que es correo yo no me he visto involucrado, mis mails no han sido solicitados por la Fiscalía debido a que esos temas no son de la subsecretaría de Redes Asistenciales, por lo tanto, no hay ninguna relación con esos hechos. Lo descarto absolutamente", aseguró el ex subsecretario a 24 Horas Central.

"Esto es exclusivamente a una decisión de terminar un ciclo de preparación, en donde, no solamente depende de un subsecretario, sino que depende de un equipo ministerial completo de 29 directores de servicio de Salud desde Arica a Magallanes, de 200 directores de nuestros hospitales y de los 260 mil trabajadores de la salud pública de nuestro país", aclaró.