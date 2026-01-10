Macrozona sur: Alcaldes piden al Gobierno compensación a víctimas de violencia

Los alcaldes de Mulchén, José Miguel Muñoz, y de Quilaco, Pablo Urrutia, manifestaron su rechazo al reciente proyecto del Gobierno que no contempla indemnizaciones económicas para las víctimas de la violencia en la macrozona sur, acusando que la propuesta, que surge a partir de las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, pasa por alto el derecho a la justicia y a la reparación de quienes han sufrido a causa de actos violentos.

"Es inaceptable que el Gobierno haya redactado este proyecto con 'letra chica', omitiendo compensaciones económicas para aquellos que han perdido tanto a causa de la violencia y el terrorismo. La nula compensación para las víctimas envía un mensaje alarmante de falta de preocupación y empatía por parte del Ejecutivo hacia aquellos que han sufrido daños irreparables", acusó Muñoz, que afirmó también que "es fundamental que se rectifique esta omisión y que se garantice una adecuada compensación para todas las víctimas de violencia en la macrozona sur".

Los jefes comunales de Mulchén y Quilaco, José Miguel Muñoz y Pablo Urrutia, critican la propuesta que emana de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. (FOTO: Cedida)

Por su parte, Urrutia aseguró que "es fundamental que el Ejecutivo reconozca la importancia de brindar apoyo a las víctimas de la violencia en la macrozona sur, no solo a nivel emocional o psicológico, sino también a nivel material y financiero", añadiendo que "ignorar esta necesidad fundamental es fallar en la responsabilidad de proteger y apoyar a los ciudadanos afectados por situaciones de violencia y conflicto".