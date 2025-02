"Team Patriota" funó misa en memoria de Piñera

Figuras políticas de derecha y exintegrantes de los dos gobiernos de Sebastián Piñera se reunieron este jueves en la Parroquia Santos Ángeles Custodios, en la comuna de Providencia, para rendirle homenaje a un año de su fallecimiento.

La ceremonia religiosa congregó principalmente a representantes de Chile Vamos, pero no estuvo presente su candidata presidencial, Evelyn Matthei.

Hasta el lugar sí llegó el grupo de ultraderecha autodenominado "Team Patriota", que -con "Pancho Malo" a la cabeza- gritó consignas insultantes.

El alcalde Jaime Bellolio (UDI) optó por minimizar esta funa: "Hoy día estamos conmemorando a un demócrata, a una persona que ha quedado impresa en el corazón de los chilenos y lo ha hecho por su vocación pública, porque (entendía que) no había tiempo que perder para trabajar por las personas; y no solamente en los casos más emblemáticos -como el caso de la PGU, del rescate de los mineros, el posnatal de seis meses, la reconstrucción (tras el terremoto) o el Covid-, sino por un estilo de hacer las cosas que era siempre comprometido con la calidad de las políticas públicas, porque la dignidad de las personas así lo merecía".

"Yo creo que eso ha quedado muy claramente demostrado en el cariño que hoy día muestran las personas, salvo sectores radicales miserables. El resto son personas que saben valorar lo que significa la patria, la democracia, y el que haya habido un presidente electo dos veces por la ciudadanía", señaló Bellolio, exministro vocero de Piñera.

La misa se realizó en la Parroquia Santos Ángeles Custodios, ubicada en la calle Obispo Pérez Espinoza, en Providencia. (Foto: ATON)

"Defensor de los derechos humanos"

Otro de los presentes fue el senador UDI Iván Morera: "Sebastián Piñera dejó un legado y va a pasar a la historia de Chile por el gran gobierno (que hizo), por su valentía de asumir responsabilidades para defender la vida de las personas, de los 33 mineros, de (los ciudadanos durante) la pandemia, de sacar adelante al país", señaló.

Consultado sobre los hechos acontecidos durante la crisis social de 2019, Moreira respondió: "Yo creo que el Presidente Boric ha sido muy claro, ha sostenido públicamente que quizás ellos fueron injustos con el Gobierno del Presidente Piñera, pero que el que el Presidente Piñera es un gran demócrata y un defensor de los derechos humanos, y lo es desde antes (del estallido), desde hace muchos años. ¿Qué mejor prueba que reconocer el Estado Palestino? Ustedes saben lo que (hoy) está pasando allá", dijo frente a los periodistas.

Felipe Larraín, dos veces ministro de Hacienda, durante la ceremonia. (Foto: ATON)

Más temprano, a través de un video difundido en medio de sus vacaciones, Evelyn Matthei señaló que Boric maltrató "brutalmente" a Piñera cuando se encontraba vivo.

Hoy se cumple un año desde que el Presidente Sebastián Piñera nos dejó, y no puedo evitar recordar con emoción tantos momentos compartidos. Fueron años de trabajo, desafíos, pero también de enormes lecciones.



Lo que siempre me impresionó de Sebastián fue su capacidad de… pic.twitter.com/2YaJxCXjvB — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) February 6, 2025

Muñoz: "No sé por qué el Presidente Boric no pudo asistir"

El único representante del actual Gobierno en la misa en Providencia fue el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz: "Ha sido una misa emotiva, el clima ha sido muy fraternal, de recordar su memoria, de honrar la figura del Presidente Piñera", dijo una vez terminada la ceremonia.

"Yo me siento muy contento de que el Presidente (Boric) haya confiado en mí para participar hoy día, creo que hemos tenido una linda atmósfera", insistió Muñoz, que, respecto a la ausencia del Jefe de Estado, señaló: "No sé por qué el Presidente Boric no pudo asistir; la verdad es que hay una agenda evidentemente presidencial que es compleja y que se está desplegando en todo el país".

Consultado, en tanto, por la polémica en torno a la estatua propuesta para emplazarse frente a La Moneda, Muñoz opinó que "para los legados es importante dejar pasar un poquito más de tiempo y poder mirar las cosas un poco más en perspectiva".

"Creo que, como país, tenemos que mirar al expresidente Piñera como también vamos a mirar a los otros expresidentes que hemos tenido en este periodo de democracia, que cada uno va a ir teniendo su sitial" en algún momento, afirmó.

El ministro Muñoz junto a los alcaldes Bellolio y Desbordes, y la exministra Susana Jiménez, hoy presidenta de la CPC. (Foto: ATON)

Sus palabras están en línea con lo manifestado por la vocera subrogante de Gobierno, Aisén Etcheberry: "Se ha dado un debate público respecto de la necesidad de un monumento y, como Gobierno, hemos dicho que es una discusión legítima en el Congreso, que se analizará en su momento, pero donde es importante entregar el tiempo de maduración a la construcción de la memoria histórica, (que) es otra forma de dar respeto".

"Es necesario que se hagan los análisis, que los historiadores puedan escribir los artículos y los libros, que se genere una visión común sobre la cual se construye memoria, y eso requiere de tiempo de maduración, y eso es lo que hemos planteado", profundizó la autoridad.

Respecto a la ausencia del Mandatario de la ceremonia, la ministra relevó que "como Gobierno, hemos sido consistentes desde el primer minuto en entender y valorar, desde las tradiciones republicanas, la memoria de un expresidente, con funerales de Estado, y una conversación con la familia que se ha dado siempre en el marco del máximo respeto. El propio Presidente Boric conversó con Cecilia Morel, le explicó las razones por las que no pudo participar, y éstas fueron comprendidas por ella".

Ministra Etcheverry: "El Presidente conversó con Cecilia Morel, explicó las razones por las que no podía participar del acto y mandató al ministro Muñoz a participar en representación del Gobierno, que es lo que corresponde, de acuerdo a nuestras tradiciones republicanas". pic.twitter.com/ZmnxaExLBW — Vocería de Gobierno de Chile (@voceriagobierno) February 6, 2025

En tanto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que este primer aniversario del deceso de Piñera "para todo Chile es una reflexión, porque fue una muerte totalmente inesperada de una persona que todos suponíamos que iba a estar mucho más tiempo activa, y que fue Presidente de la República en dos ocasiones".

Planteó que, "con el tiempo", se va a ir "generando una mirada, un balance de lo que fueron esos dos gobiernos y de la figura del Presidente Piñera".

Sin embargo, "más allá de que haya opiniones distintas, evaluaciones, ponderaciones de lo que fueron sus administraciones, sin duda fue un político que dedicó gran parte de su energía y de su fuerza a servir a nuestro país, y eso es algo que hoy día no tiene discusión, más allá de que sí haya muchas opiniones contrastadas respecto a cuáles fueron los énfasis políticos de sus gobiernos", planteó la extimonel PPD.