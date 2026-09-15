Alcalde Alessandri pidió al Gobierno corregir reglamento de Seguridad Municipal

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, expresó su preocupación por el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal ingresado por el Gobierno a la Contraloría, específicamente porque establece que el incumplimiento de determinadas obligaciones podría configurar una causal de cese en el cargo para los jefes comunales.

"Quienes hemos respaldado decididamente la agenda de seguridad del Gobierno también tenemos el deber de advertir cuando se comete un error. No corresponde que un reglamento avance sobre una materia tan delicada como la eventual destitución de una autoridad elegida democráticamente", advirtió el jefe comunal.

El también presidente de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO) remarcó: "Las causales de cesación de un alcalde deben estar claramente definidas en la ley y no pueden ampliarse ni configurarse por medio de un decreto".

Por otro lado, Alessandri también cuestionó el proceso de elaboración del reglamento: "¿Qué pasó con el trabajo previo que debía realizarse con las asociaciones de alcaldes y municipios? Una disposición de esta gravedad tenía que ser discutida, advertida y despejada antes de llegar a la Contraloría. No basta con informar o escuchar formalmente a los municipios si sus observaciones finalmente no quedan reflejadas".

Con todo, el alcalde llamó al Ejecutivo a corregir la norma, precisando que "nadie está pidiendo impunidad ni pretende eludir responsabilidades: los alcaldes debemos cumplir la ley y responder por nuestras decisiones, pero las reglas tienen que ser claras, proporcionales y (deben) respetar la Constitución".

"Espero que la Contraloría revise este artículo con especial rigurosidad y que el Gobierno tenga la disposición de corregirlo. Apoyar al Gobierno también significa decirle con franqueza cuando algo está mal", remató.