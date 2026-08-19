"Comentarista amnésico": Oficialismo responde a Boric por críticas al estado de sitio

El oficialismo arremetió este miércoles contra el expresidente Gabriel Boric, quien calificó como una "limitación inédita de libertades" la propuesta de establecer un "estado de sitio de 240 días" impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast.

Desde la derecha cuestionaron la autoridad política del exmandatario para intervenir en el debate sobre seguridad y orden público.

"El presidente Boric hoy se alza como paladín de la seguridad, pero acordémonos de que él fue quien entregó los indultos a violentistas. Entonces, a mí me cuesta creerle cuando, además, partió su primera campaña queriendo refundar Carabineros", cuestionó el senador Rojo Edwards.

El senador Rojo Edwards acusó al exmandatario de intentar alzarse como un "paladín de la seguridad" pese a su historial de indultos. (FOTO: ATON)

En opinión del legislador, el exmandatario "no tiene autoridad en temas de seguridad, por lo tanto, lo llamo a ser más prudente".

"Comentarista amnésico"

La ofensiva del bloque oficialista también sumó la voz del diputado Diego Schalper (RN), quien cuestionó el rol de "observador" que tomó Boric en los últimos meses y lo instó "a no ser un comentarista amnésico y externo".

"Amnésico porque se le olvida que él estuvo por el Apruebo, entonces si estamos hablando de limitar las libertades o de refundar el país, en eso el presidente Boric podría dar cátedra a nivel mundial. Que no se las dé de comentarista externo, que convoque a las fuerzas que lo apoyaron y que sea capaz de presentar indicaciones", indicó el parlamentario.

Desde Renovación Nacional, Diego Schalper tildó al exmandatario de ser un "comentarista amnésico y externo" de la realidad nacional. (FOTO: ATON)

Pugna por el concepto de "gobierno iliberal"

La molestia del oficialismo no solo responde a las frases de Boric, sino también a la estrategia de su círculo cercano, encabezado por el exministro Álvaro Elizalde, quien comenzó a instalar la idea de que Chile transita hacia un "gobierno iliberal".

Con este concepto, sectores opositores sostienen que la administración de Kast estaría debilitando principios como la separación de poderes y la protección de las libertades individuales.

Este concepto sugiere que la administración de Kast estaría rechazando principios como la separación de poderes y la protección de libertades individuales.

Ante las críticas, la coalición de gobierno reforzó su defensa de la reforma de seguridad, destacando la prioridad que la ciudadanía asigna al combate contra la delincuencia.

Posturas de oposición

Desde la oposición, la diputada Andrea Parra (PPD) afirmó que comparte "el diagnóstico del Presidente (Kast) de que probablemente el relato de seguridad del gobierno del presidente Boric, del cual yo también fui parte, pudo no haber sido creíble".

Pese a esto, aseguró que "en términos objetivos y estrictos, si uno mira que el gobierno de Boric presentó más de 70 proyectos de ley en seguridad, nadie podría criticar las políticas".

En tanto, desde el municipalismo, el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), destacó la importancia de que el sector no abandone la bandera de la seguridad por temor al pasado.

"El progresismo no puede restarse de este debate", afirmó el alcalde socialista Christopher White. (FOTO: ATON)

"Es muy valiosa la autocrítica que realiza el presidente Gabriel Boric a propósito de nuestra forma en cómo se enfrentaron materias que sin duda son dolorosas, como es la seguridad de los vecinos. El progresismo no puede restarse de este debate y creo que tiene que tener una propuesta propia en esta materia", enfatizó el jefe comunal.