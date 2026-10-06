Gobierno reformula Calles Sin Violencia y lo convierte en Plan Foco

En el marco del Presupuesto 2027, el gobierno decidió reformular el Plan Calles Sin Violencia para convertirlo en el Plan Foco, según aclaró la Subsecretaría de Seguridad Pública.

Según publicó La Tercera, la subsecretaria Pilar Giannini salió al paso de las críticas ante una supuesta eliminación de esta iniciativa, impulsada por el gobierno de Gabriel Boric.

"No hay recortes ni se termina el Plan Calles Sin Violencia. Este fue reformulado y ahora se denomina Plan Foco, manteniendo su financiamiento y continuidad para 2027. Hemos fortalecido su diseño y medición para enfrentar con mayor eficacia los delitos violentos que preocupan a la ciudadanía", explicó la autoridad.

Antes de esta aclaración, la exministra Carolina Tohá había manifestado que "si el propósito no es cerrar el programa, sino sólo cambiarle el nombre, sería un caso muy pobre y mezquino de marketing político".

Modificaciones en el funcionamiento

La nueva iniciativa mantiene el mismo presupuesto de años anteriores, añadiendo los recursos del Ministerio de Seguridad hacia la Fiscalía Nacional para la mantención del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

En alusión a su nombre, el Plan Foco apunta puntualmente a ciertos delitos y no al concepto de "criminalidad compleja", persiguiendo homicidios, lesiones graves o gravísimias e ilícitos que contemplen el uso de armas.

Los recursos contemplan intervenciones anuales en 47 zonas, las que serán determinadas en base a datos técnicos, además de concentrar patrullajes de Carabineros en días y horarios establecidos de acuerdo a delitos cometidos.

"El Presupuesto 2027 refuerza las capacidades del Estado para enfrentar con mayor fuerza la delincuencia y el crimen organizado. Estamos aumentando los recursos para Carabineros, la PDI y Gendarmería, y asegurando la continuidad del Plan Foco con una intervención más focalizada frente a los delitos violentos. La seguridad es una prioridad y este presupuesto apunta precisamente a eso, entregar más herramientas a quienes combaten el delito, fortalecer la presencia del Estado en los territorios y dar mayor seguridad a las familias", destacó Giannini.