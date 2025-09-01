Leitao: Últimos funerales de alto riesgo no han tenido resonancia por el buen control

En medio de la conmoción por la muerte del denominado "Baby bandito", la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, explicó en Cooperativa que los funerales de alto riesgo no responden solamente a casos vinculados al narcotráfico, sino que dependen del efecto que tendrán las ceremonias en la población. Además destacó el buen manejo que se ha hecho desde la dictación de la ley que los controla.

En conversación con Lo que Queda del Día, la autoridad recordó que "hay que mirar esto en el contexto en que se aprobó esta ley, para evitar justamente los funerales de alto riesgo y el impacto que estos tenían (...) la aplicación de la ley hasta ahora, si bien siempre puede ser revisada, yo creo que ha sido tremendamente positiva".

"Cuando se les llama funerales de alto riesgo, se refieren a los funerales narco y eso no es así. Efectivamente hay algunos de ellos vinculados a temas de delitos del narcotráfico, pero también hay personas que mueren en la cárcel (...) el requisito es que generen alteración del orden público o puedan generar alteración en general a las comunidades", destacó.

Leitao insistió en que "la calificación de funeral de alto riesgo no se hace sobre la base del tipo de delito que se pueda haber cometido, acá no se interviene en una investigación judicial que es posterior, sino que lo que se hace es la evaluación de los efectos que pueda tener ese funeral".

La subsecretaria confirmó que desde mayo "hasta ahora, hay 40 funerales de alto riesgo que se han declarado (...) justamente no han tenido resonancia pública, porque todos ellos o la mayoría de ellos se han desarrollado como se ha previsto".