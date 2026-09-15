Oficialismo admite error en reglamento que abrió flanco con alcaldes

Desde el oficialismo formularon reparos al reglamento de la Ley de Seguridad Municipal y advirtieron que existe un error en la inclusión de una disposición que podría configurar una causal de cesación de alcaldes, pese a que el Gobierno defendió el texto y aseguró que esta figura ya se encuentra establecida en la legislación.

La controversia surgió luego de que los alcaldes de Santiago, Mario Desbordes, y de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, cuestionaran el artículo 8 del documento ingresado por el Ejecutivo a la Contraloría General de la República.

Desbordes calificó la disposición como un "error del Gobierno" y advirtió que genera un "halo de desconfianza" entre el Ejecutivo y el municipalismo.

Subsecretaría defendió el reglamento

Ante las críticas, la Subsecretaría de Prevención del Delito aclaró mediante un comunicado que "dicha disposición no crea ni amplía las causales de cesación en el cargo actualmente vigentes en la Ley Orgánica de Municipalidades".

"El artículo 8 de la propuesta reglamentaria regula el deber de las municipalidades de verificar el cumplimiento de los requisitos legales para el nombramiento del director de seguridad pública municipal", explicó el organismo.

La subsecretaría añadió que el "incumplimiento de estos deberes da lugar a responsabilidad administrativa, que cuando recae en el alcalde puede configurar la causal de notable abandono de deberes".

"Esta causal se encuentra establecida en la legislación vigente desde hace décadas y no es creada por el reglamento", enfatizó la repartición, que no anunció el retiro ni la modificación del documento.

Oficialismo reconoció reparos al texto

En El Primer Café de Cooperativa, el exdiputado de Renovación Nacional Luis Pardo afirmó que desde La Moneda le aseguraron que "no se trata de una nueva causal, sino que se trata justamente de que en el evento de que un alcalde incumpla sus deberes respecto de esta materia, se le aplique la normativa general, que es la posibilidad del notable abandono de deberes".

Pardo sostuvo que el documento todavía puede modificarse, pues recién fue enviado a la Contraloría, y aseguró que la controversia "es algo perfectamente corregible y se soluciona con un oficio".

No obstante, reconoció que "es lamentable efectivamente que se haya incorporado innecesariamente esa causal dentro de ese reglamento".

El diputado republicano Alejandro Riquelme también cuestionó la inclusión de la disposición y sostuvo que una materia de esa relevancia debe ser regulada por ley.

"Yo creo que aquí efectivamente hay un error. No corresponde que un reglamento abarque una materia tan delicada como una destitución de una autoridad que se eligió democráticamente. Eso es una materia que tiene que estar por ley", subrayó.

Soto acusó una "torpeza política mayor"

Desde la oposición, el presidente del PPD Raúl Soto afirmó que el episodio constituye un nuevo flanco abierto por el Ejecutivo con sus propios alcaldes.

"Extraña los errores del Gobierno en temas tan sensibles como estos y abrir flancos con verdaderos autogoles, en este caso con sus propios alcaldes, por un reglamento. A mí me parece que es de una torpeza política mayor", sostuvo.

El exdiputado añadió que "un reglamento no puede ir por encima de la ley, no puede ir por encima de la Constitución" y advirtió que, de mantenerse en esas condiciones, corre el riesgo de enfrentar cuestionamientos de constitucionalidad.

Soto planteó además dudas respecto de que se trate únicamente de una equivocación: "O hay muchos errores y mucha torpeza en los que están redactando las cosas y tomando las decisiones en el Gobierno, o están tirando cosas por si pasa, de manera tal de lograr ciertos objetivos y ciertos resultados".

Carmona advirtió un debilitamiento del municipalismo

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, destacó que el municipio constituye "el eslabón más próximo a la base ciudadana desde el punto de vista del Estado" y cuestionó la falta de diálogo dentro del oficialismo.

"Creo que es incomprensible que mediante una falta incluso evidente de diálogo dentro del propio oficialismo este tema aparezca debilitando", afirmó.

Carmona advirtió que la controversia genera incertidumbre y termina afectando la relación entre las instituciones y la ciudadanía.

"Lo que queda pesando es una controversia que se lee debilita la institucionalidad municipal. Y eso debilita el ascendiente que tiene un eslabón del Estado con la ciudadanía cuando los otros están muy desacreditados", concluyó.