Operativo policial conjunto dejó 459 detenidos en siete regiones

Más de 450 detenidos y 1.000 fiscalizaciones dejó un masivo operativo de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) en siete regiones del país, destacó este lunes la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.

Según se detalló, este trabajo policial, que abarcó nueve comunas, se concentró en zonas con mayor incidencia de delitos y en la ubicación de personas con órdenes de detención vigentes.

Los resultados del operativo, detallados desde el Palacio de La Moneda, son 459 detenidos, 1.000 fiscalizaciones, 8.000 controles preventivos y 236 denuncias a ciudadanos extranjeros irregulares en el país.

Además, se retiraron 47 vehículos y se incautaron siete armas de fuego.

La ministra Steinert presentó parte de este balance y afirmó que "se van a seguir realizando este tipo de operativos".

Desde el Palacio de La Moneda, las autoridades de seguridad informaron sobre un exitoso operativo conjunto entre Carabineros y PDI en siete regiones del país. (FOTO: ATON)

Este anuncio se da en medio de críticas a la gestión del Ministerio de Seguridad, puesto que, hasta la fecha, no ha existido un plan claro y conocido por parte de la institución para abordar la crisis de seguridad que se vive en el país.

Durante esta jornada, la secretaria de Estado se dirigirá al Congreso, ya que fue citada para entregar respuestas ante las inquietudes respecto a esta situación.

General Araya confirma investigación por compra de aeronave

En esta misma instancia, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, se refirió a una investigación en curso del Ministerio Público, que involucra un presunto fraude al fisco por el sobreprecio en la adquisición de una aeronave.

La noticia, inicialmente publicada por "El Desconcierto", detalla que el avión habría costado más de 6.000 millones de pesos y que ya fue incautado por la PDI.

Araya afirmó que las autoridades están plenamente al tanto de la situación y trabajando en la recolección de pruebas.