El senador RN Manuel José Ossandón se sumó, en Cooperativa, a las críticas del alcalde de Puente Alto, Germán Codina, por la tibia respuesta de las autoridades de Gobierno ante el tiroteo que la semana pasada dejó cinco víctimas fatales en la comuna.

En conversación con Lo que Queda del Día, el ex alcalde de Puente Alto aseguró que "es absolutamente evidente que siempre pasa eso: cuando ha habido un portonazo en Las Condes se hacen tremendas reuniones con generales y todo -que me parece bastante bien- pero hay comunas en que hay muchos portonazos y no pasa nada".

"Lo que pasó en Puente Alto es sumamente grave y si fuera (que pasara esto) en una comuna un poco más pudiente, yo creo que habría sido otra la reacción", insistió.

Para Ossandón, "lo que está planteando Codina es un hecho concreto: en un lugar en que hubo un piedrazo llegó la subsecretaria (de Prevención del Delito) y en otro mataron a cinco personas y no llegó nadie (...) Él está reclamando algo que es concreto, no está inventando nada".