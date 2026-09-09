Cambios al Registro de Vándalos: menores sanciones y diferencia entre actos vandálicos e incivilidades

Ante su lento avance en el Congreso, el Ejecutivo decidió realizar una serie de modificaciones a uno de sus proyectos estrella en seguridad: el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades.

Según publicó La Tercera, el gobierno cedió a las críticas -tanto de la oposición como del oficialismo- y presentó una serie de indicaciones a la iniciativa.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló que "buscan fortalecer el objetivo del proyecto, que es proteger la convivencia social y establecer una respuesta efectiva frente a aquellas conductas que afectan el orden público, los espacios comunes y los derechos de terceros".

"En ese sentido, durante la tramitación se acogieron distintas observaciones y comentarios que permitieron perfeccionar el proyecto", añadió la autoridad, detallando que es necesario aclarar "la proporcionalidad de las consecuencias y a la necesidad de distinguir entre conductas de distinta naturaleza y gravedad".

El cambio más significativo es la división del registro en dos entidades: el Registro Nacional de Actos Vandálicos -para delitos- y el Registro Nacional de Incivilidades.

Además, se redujeron las sanciones para las personas que estén en los registros, eliminando la imposibilidad de acceder a subsidios habitacionales y la pérdida de la Pensión Garantizada Universaal (PGU).

En el caso de la pérdida de la gratuidad, será solamente una sanción para las personas que se encuentren en el Registro Nacional de Actos Vandálicos y no en el de incivilidades.

"La lógica de las indicaciones no es debilitar el proyecto, sino perfeccionarlo. Se acogieron observaciones, se eliminaron consecuencias que resultaban demasiado amplias y se fortaleció la proporcionalidad del sistema, pero manteniendo una respuesta firme frente a aquellos actos vandálicos que, por su gravedad, justifican consecuencias adicionales", planteó Pavez.

También se eliminaron diversos delitos para ingresar al Registro de Vándalos, como las agresiones a fiscales, funcionarios de la salud y carabineros, junto con el tráfico de drogas.

En el caso de las incivilidades, se agregó la producción de ruidos en condominios durante horas de descanso, eliminando del listado la organización de loterías.

Jaime Araya, diputado PPD, reaccionó a estos cambios: "No logro entender porque el gobierno insiste en tramitar un proyecto tan malo, incluso distorsionando el uso de las indicaciones, para escribir de nuevo un texto mal hecho, fueron todos los invitados quienes señalaron las deficiencias e inconsistencias del proyecto, al punto que se forjó un consenso sobre la inutilidad de la iniciativa".

"El gobierno se enamoró de su idea, y no está dispuesto a actuar con realismo, nos hace perder el tiempo, existiendo otras urgencias, es evidente que tienen una tranca ideológica que les impide actuar con responsabilidad y realismo", lamentó.