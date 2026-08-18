Diputado Leiva acusa al Gobierno de polarizar con su agenda de seguridad

El diputado socialista Raúl Leiva acusó al Gobierno de impulsar una discusión que "vuelve a polarizar al país" mediante la reforma constitucional de seguridad ingresada al Senado, que contempla un nuevo estado de excepción, inhabilidades para condenados y regímenes penitenciarios diferenciados.

Durante el debate en El Primer Café, el parlamentario cuestionó que el Ejecutivo no desarrollara un trabajo prelegislativo amplio, incluso con sectores del oficialismo, antes de presentar la iniciativa.

"Creo que lo que se hace es polarizar y profundizar una discusión", afirmó Leiva, quien agregó que la propuesta abre un debate "que vuelve a polarizar al país y pone o enfrenta a los buenos y a los malos, como se pretende hacer".

El legislador llamó al Ejecutivo a abordar la delincuencia con una mirada transversal y recordó que la creación del Ministerio de Seguridad Pública buscó instalar esta materia como una política de Estado.

"Sobre todo en materia de seguridad, lo que se hizo luego de aprobar la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, la 21.730, es ver la seguridad como un tema de Estado y no como una trinchera política", sostuvo.

Leiva también pidió al Presidente José Antonio Kast imprimir "un sentido de Estado y una mayor amplitud" al trabajo legislativo, y aseguró que existen medidas que podrían conseguir respaldo transversal, como la creación de una agencia encargada de administrar y liquidar los bienes incautados al crimen organizado.

Romero llama a perfeccionar la reforma

El diputado republicano Agustín Romero rechazó las críticas y defendió la necesidad de modificar la Constitución para enfrentar la realidad actual de la delincuencia.

"A ese hay que combatirlo con toda la fuerza que se pueda. Y si es necesario modificar la Constitución, bueno, tendremos que modificarla", enfatizó.

Romero reconoció que el proyecto puede ser perfeccionado durante su tramitación, pero llamó a los parlamentarios a no descartarlo anticipadamente.

"Yo no puedo decir que esta sea la reforma perfecta, porque obviamente que hay que perfeccionarla", señaló. Sin embargo, sostuvo que los legisladores deben ponerse "en función de poder mejorarla", porque "de ahí a echarlo abajo" hay una diferencia.

El parlamentario también respaldó que Gendarmería pueda establecer regímenes diferenciados para los internos de mayor peligrosidad, particularmente después de los traslados efectuados en el marco de la Operación Cancerbero.

Pardo defiende los cambios al proyecto

El diputado de Renovación Nacional Luis Pardo aseguró que varias de las críticas formuladas contra el primer borrador fueron recogidas por el Ejecutivo antes del ingreso de la reforma.

"A todos nos hubiese gustado que hubiese un mejor trabajo prelegislativo, pero tanto la intervención de Andrea Balladares como la intervención de Guillermo Ramírez son anteriores a las modificaciones que el Gobierno introdujo al proyecto", explicó.

Pardo sostuvo que algunas materias que originalmente quedarían reguladas directamente en la Constitución fueron derivadas a una ley orgánica constitucional.

"Muchas de ellas las planteamos desde la bancada de Renovación Nacional y fueron acogidas", afirmó.

El parlamentario también defendió la creación de un estado de excepción para zonas acotadas controladas por organizaciones criminales. Como ejemplo, planteó que podría aplicarse en un sector específico de San Bernardo y no necesariamente en toda la comuna.

Carmona cuestiona las ausencias de la reforma

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, manifestó su disposición a fortalecer las capacidades del Estado, pero cuestionó que para ello se requiera modificar la Constitución.

"¿Por qué es necesaria una reforma constitucional? Segundo, ¿por qué tiene que haber competencias que corresponden al Poder Judicial en manos del Jefe de Estado?", preguntó.

Carmona también criticó que la propuesta no incluya medidas relacionadas con el levantamiento del secreto bancario y la persecución del patrimonio de las organizaciones criminales.

"¿Por qué no aparece poner fin al secreto bancario y hacerle el seguimiento a la huella del dinero, que son los grandes temas que tienen en cuestión el tamaño, hasta dónde llega, dónde está el centro mismo o el epicentro del crimen organizado y el narcotráfico?", planteó.

Los reparos de Correa Sutil

El abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil, quien ya había planteado reparos a los primeros anuncios de la reforma, advirtió que varias de sus disposiciones son innecesarias porque, a su juicio, reiteran materias que ya se encuentran reguladas.

"Yo creo que aquí se está ocupando la Constitución para habilitar políticas públicas, se está privando de contenido, vaciando de contenidos a la Constitución", sostuvo.

Correa Sutil afirmó que la creación de un estado de excepción especial requiere una modificación constitucional, pero pidió establecer resguardos ante la posible intervención de las Fuerzas Armadas y la restricción de derechos.

También cuestionó que se permita intervenir comunicaciones en determinados territorios mientras se mantienen mayores exigencias para levantar el secreto bancario.

"¿Cómo es posible que tú en una población para sectores pobres puedas interferir comunicaciones sin limitación alguna y no puedas levantar el secreto bancario por parte de la UAF? Esto no tiene mucha lógica interna, ¿no?", planteó.