Nuevo estado de excepción contempla interceptación de telecomunicaciones

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, adelantó que un posible quinto Estado de Excepción Constitucional, cuya creación es parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), contempla facultades como la interceptación de telecomunicaciones.

La propuesta del Gobierno apunta a combatir, junto a las Fuerzas Armadas, graves alteraciones de la seguridad pública, con un foco especial en zonas dominadas por redes de narcotráfico y crimen organizado, por ejemplo.

En este marco, Arrau indicó este viernes que la medida incluso considera que, en casos muy específicos, se intercepten las telecomunicaciones, o se apliquen restricciones de tránsito o circulación de personas en los sectores intervenidos.

Según planteó anoche en entrevista con T13, el uso de estas y otras herramientas, como toques de queda y límites a la capacidad de reunión, pretende agilizar las investigaciones de bandas de crimen organizado u orgánicas terroristas.

En la misma oportunidad, dijo que a diferencia de los estados de excepción ya amparados en la Constitución, la medida que el Gobierno propone no necesariamente deberá abarcar una zona geográfica extensa.

"Hay ciertas zonas de nuestro país, unas más acotadas, quizás un barrio, quizás un polígono en zonas de operaciones más rurales o en el norte del país, que requieren herramientas especiales", adelantó.

Presidente Kast aborda críticas al plan: "Tenemos que dar ciertas señales"

El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, advirtió -en entrevista con CNN- que las Fuerzas Armadas no están preparadas para el resguardo del orden público y que, eventualmente, se pueden generar problemas de "jerarquía" y de mando entre instituciones que cumplen funciones distintas, como Carabineros y el Ejército.

"Cuando usted subordina una institución jerarquizada con una estructura de mando y una doctrina a otra, usted está generando una distorsión institucional muy grande", reparó el otrora secretario de Estado.

Desde Cali, Colombia, el Presidente José Antonio Kast se refirió a los cuestionamientos a la iniciativa y aseguró entender "las funciones distintas de las Fuerzas Armadas y de las policías. Y para poder avanzar en temas de barrios críticos o situaciones de emergencia, tenemos que dar ciertas señales".

"Hoy se está discutiendo en el Parlamento las reglas de uso de la fuerza, está por salir esa normativa; eso va a dar una señal clara. La enseñanza, la forma de enfrentar a la ciudadanía requiere una preparación distinta, y en eso yo siempre he sido partidario de que las fuerzas policiales se aboquen a eso, sin negar que en algún momento pueda ser necesario solicitar la colaboración del Ejército", puntualizó el Mandatario.

El jefe de Estado enfatizó que el Gobierno, en la materia, seguirá en su metodología de "ir paso a paso, en la medida que se aprueben ciertas normas legales, y en la medida que vemos ciertas señales de certeza".