Operación Cancerbero: Trasladan a casi 700 reos hasta la cárcel de Talca

Un operativo masivo de seguridad se despliega durante este jueves para concretar el histórico traslado de 687 personas privadas de libertad de alta peligrosidad desde distintos puntos del país hacia el Centro de Cumplimiento Penitenciario La Laguna, ubicado en la ciudad de Talca, Región del Maule.

Según detalló la Oficina del Presidente José Antonio Kast en un comunicado, entre los internos trasladados se cuentan 37 integrantes de estructuras de crimen organizado —incluyendo a nueve líderes y 28 miembros de estas organizaciones—, además de 154 reclusos de alto compromiso delictual y especial peligrosidad.

El procedimiento, denominado por las autoridades como "Operación Cancerbero", inició a primera hora de la mañana con la salida de 295 internos desde un módulo transitorio de Gendarmería ubicado en el sector del Centro de Justicia de Santiago.

La jornada contempla una segunda fase con el traslado de 392 nuevos reclusos.

Logística de la operación

Los internos provienen de diversos establecimientos penales del país, abarcando unidades de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá (penal de Alto Hospicio), la Región Metropolitana (recintos de Puente Alto, Colina 1, Colina 2 y el Recinto Especial de Alta Seguridad, REPAS) y Los Lagos (Puerto Montt), entre otros complejos.

En el caso de los prisioneros trasladados desde regiones, sus traslados hacia la capital se desarrollaron de manera escalonada en distintas jornadas entre el fin de semana recién pasado y el miércoles bajo estrictas medidas de seguridad, con el propósito de concentrarlos en Santiago antes del desplazamiento masivo hacia el Maule.

"Como parte del procedimiento, durante la madrugada de hoy los internos fueron equipados con vestimenta especial de alta visibilidad, diseñada para permitir su rápida identificación ante cualquier contingencia. Posteriormente, alrededor de las 06:30 horas, abordaron los vehículos destinados al operativo", indicó la Oficina del Presidente.

La columna de traslado inició su desplazamiento aproximadamente a las 07:00 horas.

El convoy avanza escoltado por un amplio contingente de seguridad compuesto por cerca de 100 vehículos -entre carros celulares y blindados de Gendarmería, junto a unidades de Control de Orden Público (COP) y el GOPE de Carabineros-, además del resguardo aéreo de dos helicópteros policiales a lo largo de la Ruta 5 Sur.

La medida responde a una decisión administrativa del Ministerio de Justicia orientada a la reubicación de la población penal para optimizar las capacidades del sistema penitenciario.

El recinto de La Laguna cuenta con una capacidad aproximada para 2.300 internos y albergaba hasta hoy a cerca de 500 reclusos.

Hasta el complejo penitenciario maulino está programada la llegada del Presidente Kast, junto a los ministros de Seguridad y Justicia, Martín Arrau y Fernando Rabat, para entregar detalles oficiales respecto a las características del operativo y el funcionamiento de la unidad penitenciaria.

Tras concretarse la salida de los vehículos, las autoridades reactivaron el tránsito vehicular en el perímetro de la Avenida Pedro Montt en la capital, restableciendo la normalidad en la zona.