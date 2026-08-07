"Redundante" y "no del todo necesaria": las críticas a la reforma constitucional de seguridad de Kast

El anuncio de una reforma constitucional en materia de seguridad, incluido en la agenda ACOT que impulsa el Gobierno de José Antonio Kast, generó dudas en el panel de El Primer Café de Cooperativa.

En cadena nacional, el Presidente anunció más de 30 proyectos para "cambiar la forma en que enfrentamos al crimen organizado en Chile", entre las que comprometió una "reforma constitucional que consagre, sin ambigüedad, que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado".

El abogado Jorge Correa Sutil comentó que "el anuncio fue muy sorprendente" porque "el artículo primero de la Constitución dice que es deber del Estado dar protección a la población. Es exactamente lo mismo. Entonces el Presidente anuncia que por primera vez va a ocurrir lo que ya ocurre. Ahí hay un error manifiesto en el discurso presidencial que deja muchas dudas de por qué dice algo como eso".

Correa Sutil planteó que, de existir contenido adicional -como un nuevo estado de excepción-, la evaluación sería distinta, pero calificó lo anunciado hasta ahora como "completamente redundante" frente a una discusión legislativa que se anticipa "intensa y aguda".

Cruz-Coke: "Le tengo más fe a la modificación legislativa"

El senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke, quien participa en la Comisión de Constitución, coincidió en relativizar la necesidad de una reforma constitucional y puso el foco en la agenda legislativa de seguridad.

"Yo creo efectivamente que esto está contenido, tal vez no sé si específicamente en lo que diga relación con grupos terroristas, pero creo que el derecho está salvaguardado ya en la Constitución. Pero sí a la agenda de seguridad en general le tengo mucha fe".

"Creo que además recupera las 32 medidas del acuerdo Coloma-Tohá, y las proyecta y agrega algunas más. A mí, si tú me preguntas en particular con la modificación constitucional, no sé si es del todo necesaria".

"Es la gestión la que es la clave"

Tanto Correa Sutil como Cruz-Coke coincidieron en que el énfasis del gobierno debiera estar en la implementación más que en el debate legislativo o constitucional.

Correa Sutil fue enfático: "Es cierto que hay algunas trabas legislativas todavía por superar, pero si a mí me preguntan, yo dedicaría el tiempo del Ministro de Seguridad a gestionar mucho más que a ir al Congreso a legislar. Lo legislativo llama mucho la atención, provoca debates, pero es la gestión lo que es la clave".

Consultado sobre cómo se imagina la discusión legislativa que se viene, tras el anuncio del ministro Arrau de un "copamiento legislativo" en materia de seguridad, Correa Sutil expresó que "mi temor es que sea muy inútil. Yo creo que hay que gestionar, hay que intervenir los barrios, dejar de anunciar que se van a intervenir los barrios e intervenirlos y hacer una intervención real".

Eyzaguirre: "Grandiosidad ideológica"

El exministro de Segpres en el Gobierno de Michelle Bachelet, Nicolás Eyzaguirre, cuestionó el anuncio en duros términos, enmarcándolo dentro de un patrón que atribuyó al gobierno.

"Este gobierno peca de una suerte de grandiosidad ideológica. Como en este caso la reforma constitucional para proteger la seguridad de las personas cuando, como muy bien lo dice Jorge, ya está en la Constitución", comentó.

El exsenador Ignacio Walker, por su parte, coincidió en que el énfasis debiera estar en la ley, los reglamentos y la gestión, y valoró que la agenda de seguridad busque acuerdos entre gobierno y oposición "para hacer frente a este realmente flagelo que está viviendo la población".