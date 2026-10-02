Macrooperativo nacional culminó con casi 600 detenidos en tres días

Un total de 596 personas detenidas a nivel nacional dejó un macrooperativo desarrollado por Carabineros entre el martes 29 de septiembre y el jueves 1 de octubre, informaron este viernes las autoridades.

Del total de aprehendidos, 571 correspondieron a órdenes judiciales vigentes y 25 a detenciones en flagrancia, destacando que 84 de los sujetos se encontraban prófugos de la justicia.

El despliegue policial, que concentró 100 aprehensiones en la Región Metropolitana y 496 en regiones, contó con la participación de unidades especializadas como el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV), el OS-9, el OS-7 y las Secciones de Investigación Policial (SIP).

En cuanto al perfil de los detenidos, 492 son hombres y 104 mujeres, registrando 587 adultos y nueve menores de edad.

Los delitos asociados abarcan robos violentos, infracciones a la Ley 20.000 de drogas, robos de vehículos, delitos sexuales y vulneraciones a la ley de control de armas.

Respecto a la nacionalidad, 552 son chilenos, junto a ciudadanos colombianos, bolivianos, peruanos, venezolanos y haitianos.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, declaró que "hubo mucho trabajo, mucha inteligencia y mucha investigación para que en estos tres días se pudieran detener a 596 personas que mantenían alguna orden y 84 prófugos que estaban eludiendo sus condenas o alguna orden de la justicia".

"Esta es la acción del Estado que se necesita", afirmó la autoridad, que enfatizó que "hay un trabajo importante de coordinación, de mejoramiento de los listados de prófugos, de la ley que está aprobada hace algún tiempo, donde esperamos tener prontamente un nuevo reglamento, y el uso de tecnología también para tener estos buenos resultados".