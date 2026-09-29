Senado aprobó ley de juicios en ausencia del imputado

En el marco de la tramitación priorizada de la agenda de seguridad, el Senado aprobó y despachó este martes a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal para regular la continuidad de los juicios orales y permitir la dictación de sentencia definitiva en ausencia del imputado.

El despacho de la iniciativa se ratificó tras la votación en Sala de las 58 indicaciones ingresadas al texto, las que resultaron rechazadas en su totalidad, manteniéndose el articulado aprobado en general el pasado 23 de septiembre.

La propuesta introduce ajustes a los procedimientos ordinario y simplificado para evitar el sobreseimiento temporal automático frente a la inasistencia del acusado, resguardando el debido proceso y asegurando una persecución penal preferente.

Con todo, la Sala rectificó el texto propuesto por la Comisión de Seguridad Pública en orden a regular actuaciones previas al juicio oral; los supuestos que deben cumplirse para un juicio oral en ausencia del acusado; aspectos sobre juicio oral en contra de varias personas acusadas; comunicaciones del tribunal y regulación de comparecencia tardía del acusado al juicio oral, entre otras materias.

RUF: avances clave en la mixta

En paralelo, la comisión mixta encargada de destrabar el proyecto sobre Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) —iniciativa clave que antecede a la normativa sobre resguardo de infraestructura crítica— registró avances sustanciales en su articulado.

Sobre este hito, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó la aprobación de disposiciones orientadas a otorgar mayor respaldo operativo a las policías.

"Se aprobaron artículos clave, como el uso de fuerza potencialmente letal en una serie de hipótesis, no solamente en defensa propia, sino que también otras hipótesis que van a permitir a las fuerzas de orden y seguridad tener mayor tranquilidad al emplear estos medios en situaciones complejas", detalló el titular de la cartera.

Asimismo, el secretario de Estado proyectó el cierre inminente del debate técnico en la instancia parlamentaria: "Nos quedan cuatro votaciones que se realizarán mañana a las 15:00 horas y, si todo sale bien, podríamos tener cerrado el capítulo de la comisión mixta de Reglas del Uso de la Fuerza".

De cumplirse los plazos legislativos, el informe de la comisión mixta deberá ser ratificado en los próximos días por las salas de ambas corporaciones para concluir de forma definitiva su tramitación.