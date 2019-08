Seguridad Pública: Alcaldes piden más recursos para las comunas más pobres, pequeñas y rurales

La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) se reunió ayer miércoles para tratar el tema del clasismo que puso en la discusión el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), luego de la ausencia de autoridades tras el tiroteo que se registró la semana pasada en la Población Carol Urzúa, que dejó cinco fallecidos.

En la cita abordaron conjuntamente la necesidad de mayor equidad y descentralización en la distribución de recursos del Estado y Carabineros a lo largo del país para enfrentar la delincuencia.

"Hay que dejar bien en claro que esto no es una capotera contra las comunas del sector oriente (de Santiago). Sabemos que no son ellas las que tienen que financiar el progreso de Chile, pero sí creemos que a las otras comunas que no tienen recursos, el Estado, el Fisco, tiene que entregarles los patines para que puedan tener políticas de verdad para enfrentar la delincuencia", declaró el alcalde Codina, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.

La alcaldesa de Codegua, Ana María Silva (DC), enfatizó que "la violencia y la delincuencia no solamente están en Santiago, en las comunas grandes, sino que también en las comunas rurales y no urbanas". "Hace poco vivimos un hecho tremendo en nuestra comuna: el rapto de una mujer en un sector rural que fue dejada en la comuna de Rancagua, golpeada", recordó.

"Las comunas rurales, pequeñas y pobres necesitamos recursos. Necesitamos Carabineros", fue el llamado de la jefa comunal para el Gobierno de Sebastián Piñera.

Subsecretaría: "Toda la inversión está focalizada en los sectores que más lo necesitan"



Sin embargo, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, afirmó que "toda la inversión" del actual Ejecutivo se ha destinado, precisamente, a las comunas más pobres.

"Desde la perspectiva de la prevención del delito, toda la inversión que estamos realizando está focalizada en los sectores que más lo necesitan. Toda la tecnología, todos los recursos que estamos acostumbrados a ver en el sector oriente (de Santiago), hoy la Subsecretaría los está invirtiendo en los sectores que antes no podian acceder a ellos porque no tenían el presupuesto para hacerlo", aseguró la subsecretaria.

La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) planea próximamente organizar una cumbre para tratar el tema de la delincuencia y llevar sus demandas al ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.