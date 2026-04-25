"Sin propuestas ni plan": Oposición fustiga gestión del Ministerio de Seguridad

El Ministerio de Seguridad vuelve a enfrentar críticas por parte del mundo político debido a su gestión ante el crimen organizado, con cuestionamientos opositores que apuntan a una falta de agenda e incluso inquietudes oficialistas sobre el rol de su titular, Trinidad Steinert.
Si bien el propio Presidente Kast ha defendido las medidas aplicadas en materia fronteriza, en la esfera pública se mantienen dudas sobre las acciones llevadas a cabo en lo que respecta a delincuencia interna y seguridad ciudadana.
"Tenemos una crisis desatada y no vemos ni a la ministra ni a la subsecretaria de Prevención del Delito (Ana Victoria Quintana) desplegándose para combatir el narcotráfico o el crimen organizado. Llama profundamente la atención que un Gobierno que llegó con la promesa de más seguridad, no tenga propuestas concretas ni un plan que presentar", cuestionó el diputado independiente-PPD Jaime Araya.
"Hemos insistido hasta el cansancio que la ministra (Steinert) tiene que ir a la Comisión de Seguridad de la Cámara a explicar cuáles son las medidas concretas para combatir el crimen organizado, (pero) hasta ahora (no ha dicho) absolutamente nada", criticó.
"No es posible que, en medio de esta grave crisis que estamos viviendo en todo el país, el Ministerio de Seguridad esté absoluta y completamente ausente", remató Araya.
Tohá: Ajustes contemplados en megarreforma van a afectar políticas centrales, como seguridad
En tanto, la exministra del Interior Carolina Tohá llamó a la subsecretaria Quintana que, en tanto auitoridad, tiene que "informarse" para hablar, luego que en una entrevista con La Tercera criticara al Gobierno de Boric por haber dejado "solas a las policías".
Además, aprovechó para arremeter contra el polémico proyecto de reconstrucción del Ejecutivo: "Es una reforma tributaria que solamente es posible hacer con recortes de este tipo (presupuestrarios). Porque esa reforma lo que va a significar es desfinanciar el Estado -que ya está hoy día un poco desfinanciado-, pero se va a desfinanciar aún más".
"Entonces, para hacerla posible, ajustes de este tipo van a tener que proponerse todos los años; ajustes que van a afectar políticas que son centrales, como los temas de seguridad", alertó.
Naveillán: El crimen organizado no se soluciona cuando vas a operativos
Por su parte, la diputada del Partido Nacional Libertario Gloria Naveillán expresó en Cooperativa que está "preocupada", porque "se han hecho muchos operativos, incluso la ministra (Steinert) ha participado o ha ido a varios", pero -agregó- el problema del crimen organizado "no se soluciona" de esa manera.
"No creo que sea tu papel (como ministra)... yo creo que ese es el papel de la PDI, de Carabineros. Entonces, tú tienes que planificar, reunirte con expertos, consultarles en el extranjero", sostuvo.