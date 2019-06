Senador Quintana: El relato de los tiempos mejores se ha visto desdibujado

El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), desestimó en Cooperativa que el Gobierno atribuya a las dificultades en la tramitación de la reforma tributaria el mal desempeño de la economía chilena durante este año, cuyas perspectivas de crecimiento han ido cayendo conforme pasan los meses y se ubican en torno al 3,0 por ciento.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el jefe del Senado cuestionó de esta manera los argumentos del presidente de la DC Fuad Chahín para llegar a un acuerdo con La Moneda para tramitar la reforma tributaria, luego que sostuviera que con este convenio el Gobierno no puede culpar a la oposición por el estado de la economía.

"El relato de los tiempos mejores se ha visto desdibujado porque el Gobierno cae en el tema crecimiento y cae en el tema económico, es cosa de mirar lo que hizo el Banco Central hace dos semanas cuando hace el ajuste, el más fuerte de la década, de 50 puntos base, dejando en 2,5 por ciento las tasas de interés", dijo Quintana.

"Eso muestra que no tiene nada que ver en el tema económico esta reforma tributaria, tiene que ver con circunstancias externas", añadió el parlamentario.

"Con el acuerdo solo gana el Gobierno"

El senador del PPD además cuestionó el acuerdo al que llegó la DC con el Gobierno y criticó a la dirigencia de la Falange y algunos parlamentarios.

"El Gobierno hizo una opción que tiene efectos políticos, porque lo que finalmente consigue es una mayor dispersión en la que es la actual oposición, imposibilitar el entendimiento entre nosotros", manifestó.

"Lo preocupante es que haya dirigentes de la DC y algunos diputados -porque no es todo el partido- que se presten para este esfuerzo donde solo gana el Gobierno, finalmente con la reintegración gana el Gobierno políticamente y ganan mucha plata los grandes grupos económicos que finalmente se van a ver beneficiados por la reintegración", aseveró.

De todos modos, sostuvo que en el Senado, los parlamentarios de la Democracia Cristiana tienen una visión diferente a la de la dirigencia.

"Me quedo con las palabras del senador Francisco Huenchumilla, el senador Jorge Pizarro, la senadora Yasna Provoste, que han planteado que la discusión en el Senado va a ser enteramente distinta", añadió.

Paro de profesores: Espero una nueva oferta del Gobierno

Finalmente, Quintana valoró la reunión que sostendrá este miércoles la ministra de Educación, Marcela Cubillos, con el Colegio de Profesores para poder llegar a una pronta resolución al conflicto, debido a que buscan que se reconozca con el bono de especialidad a las educadoras de párvulos y profesores diferenciales.

"Espero que mañana haya una oferta nueva en estos temas, que no son muchos, para retomar las clases, esto no es un capricho del presidente ni de los profesores, aquí hay un abandono de la educación pública por parte de la ministra en particular", aseveró.

"Es bueno ante una movilización como esta, que está afectando la educación pública, que debiera ser una preocupación central, primero de la ministra y después de los profesores, pero claramente no lo es, que la ministra mañana se allane a una conversación a poner otros elementos sobre la mesa", concluyó.