Comenzó megacorte de agua en ocho comunas de Santiago

Durante la noche del viernes se dio inicio al masivo corte del suministro de agua en ocho comunas de la Región Metropolitana, que se extenderá hasta las 08:00 horas del domingo.

En detalle, la contingencia afectará a 143.048 clientes distribuidos en las capitalinas comunas de La Cisterna, El Bosque, San Ramón, La Granja, La Pintana, La Florida, San Bernardo y San Miguel.

Entre ellas, La Cisterna será la comuna más afectada, ya que el corte abarcará el 100% de su territorio. También se verán comprometidos gran parte de El Bosque y sectores de San Ramón y La Granja.

Según informó Aguas Andinas, la medida se adopta para "mantener y robustecer la infraestructura sanitaria de la red de distribución de agua potable que se extiende por más de 13 mil kilómetros".

Las maniobras se concentrarán en las "obras de renovación en uno de los principales acueductos de la Región Metropolitana, que abastece a cerca de 143 mil clientes de sectores acotados de ocho comunas del sector sur de la ciudad".

De acuerdo con la planificación de la compañía sanitaria, para reducir el impacto vial y social, "estas faenas se realizarán privilegiando el horario nocturno y durante el fin de semana buscando impactar en la menor medida posible el normal funcionamiento de la ciudad".

Aguas Andinas llamó a "juntar la cantidad de agua necesaria para un día y un poco más"

Eugenio Rodríguez, director de clientes de Aguas Andinas, explicó la relevancia de los trabajos: "Estamos realizando unas obras de mejora en una de las principales infraestructuras de Aguas Andinas, que provee de agua potable a más de 7 millones y medio de personas en la Región Metropolitana, y se trata de nuestro acueducto paralelo".

Ante esto, el representante de la empresa hizo un llamado a la comunidad "a juntar la cantidad de agua necesaria para un día y un poco más en que no contarán con el servicio".

Despliegue de 72 estanques provisionales y camiones aljibe

Para resguardar el suministro provisional de la ciudadanía durante las horas críticas, la Superintendencia de Servicios Sanitarios mantendrá un estricto monitoreo del evento. El superintendente Jorge Rivas precisó que "tenemos que fiscalizar que la empresa sanitaria vaya cumpliendo con el programa previsto".

"En este caso, Aguas Andinas tiene todo planificado hace mucho tiempo, pero ese plan se tiene que concretar para que el corte no exceda estas 36 horas. Y, en segundo término, es el despliegue del plan de suministro alternativo, que consiste en 72 estanques distribuidos que van a ser abastecidos con 20 camiones aljibe".

Por su parte, la Seremi de Salud Metropolitana pondrá especial énfasis en el funcionamiento de recintos críticos.

Pía Venegas, titular de la cartera regional, aseguró que están "coordinados con todo el territorio para poder velar por la continuidad de los servicios, ya sea de salud en el caso de centros de salud familiar, centros de diálisis y los ELEAM (centros para personas mayores)".

Asimismo, advirtió que "estaremos en terreno (...) para poder garantizar que estemos cumpliendo con la normativa vigente".

Respecto a la normativa laboral, las empresas que operen durante el corte deberán asegurar un mínimo de 30 litros de agua por trabajador. Para locales de alimentos, el suministro debe ser constante; de lo contrario, no podrán funcionar.

Comunas y horario

Aguas Andinas confirmó que el inicio del corte será el viernes a las 20:00 horas y se extenderá hasta el domingo a las 08:00.

Las comunas afectadas son: