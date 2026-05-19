Masivo corte de agua afectará a ocho comunas de la Región Metropolitana

Aguas Andinas adelantó que entre este viernes 22 de mayo y el domingo 24 realizará un masivo corte del suministro, afectando a un total de ocho comunas.

La empresa explicó que la medida se adopta para "mantener y robustecer la infraestructura sanitaria de la red de distribución de agua potable que se extiende por más de 13 mil kilómetros".

Así, añadió, se realizarán "obras de renovación en uno de los principales acueductos de la Región Metropolitana, que abastece a cerca de 143 mil clientes de sectores acotados de 8 comunas del sector sur de la ciudad".

"Estas faenas se realizarán privilegiando el horario nocturno y durante el fin de semana buscando impactar en la menor medida posible el normal funcionamiento de la ciudad", puntualizó la compañía.

Comunas y horario

Aguas Andinas confirmó que el inicio del corte será el viernes a las 20:00 horas y se extenderá hasta el domingo a las 08:00.

Las comunas afectadas son:

El Bosque

La Cisterna

La Florida

La Granja

La Pintana

San Bernardo

San Miguel

San Ramón

Este es el mapa del corte: