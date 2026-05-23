Revés judicial para Germán Naranjo: corte brasileña rechazó traslado a recinto siquiátrico

El Cuarto Tribunal Federal de Guarulhos rechazó la solicitud de la defensa del empresario chileno Germán Naranjo Maldini para transferirlo desde el centro de detención provisoria, donde está detenido en Brasil por los delitos de injuria racial, xenofobia y homofobia, a una clínica psiquiátrica.

La solicitud del abogado Carlos Kauffmann obedece al supuesto brote psicótico ocurrido al interior de un vuelo Latam con destino Frankfurt, Alemania, en el que profirió insultos xenófobos, homofóbicos y racistas contra al menos un integrante de la tripulación.

La defensa apuntó a que podría existir peligro para la integridad física de Naranjo y aseguró que el ejecutivo chileno necesita tratamiento psiquiátrico urgente.

"(El tribunal) negó la libertad conforme pedimos y lo hizo, incluso, alegando que no hay pruebas de que actualmente Germán necesite de tratamiento clínico. A pesar de haber juntado la prueba de que estuvo internado en 2013, la declaración de su psiquiatra demostrando todo, el juez dice: 'No, no está comprobado de todas las formas que necesita tratamiento'. Entonces iremos buscar nuevas declaraciones para demostrar que realmente Germán necesita tratamiento", sostuvo Kauffmann a Cooperativa.

Naranjo está recluido en el centro de detención provisoria, que tiene capacidad para 840 reos, pero que tendría una población penal de 1.200, en su mayoría extranjeros acusados de diversos delitos. Entre ellos varios chilenos.

El empresario podría ser condenado a una pena de reclusión de dos a cinco años, lo que es imprescriptible y sin derecho a fianza. En 2023, las penas por delitos de injuria racial se endurecieron.

De todas formas, el abogado Kauffmann aclaró que "el caso permanece en el Cuarto Tribunal Criminal Federal. Paralelamente, nosotros buscamos un habeas corpus en la Corte de Apelación acá en Brasilia".

"Estamos aguardando una respuesta y el habeas corpus estará tramitando para ver si conseguimos al menos colocar a Germán en una clínica hasta que aguarde el desenlace de toda la investigación y eventual proceso criminal", afirmó.