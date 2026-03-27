Cuentas de la luz: SEC aplazó cobro por reajuste tarifario

Las empresas eléctricas no podrán comenzar a cobrar ni abonar las diferencias tarifarias acumuladas entre 2020 y 2024 sino hasta julio de 2026.

Así lo instruyó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que originalmente tenía previsto que estos ajustes se reflejaran en las boletas a partir de abril de este año.

Qué es la reliquidación tarifaria

El proceso corresponde a lo que establece la normativa vigente del Valor Agregado de Distribución (VAD): cuando existe una diferencia entre lo que las empresas efectivamente cobraron durante un período y lo que debían cobrar según las fórmulas tarifarias definidas, esa diferencia debe ajustarse.

En este caso, el ajuste puede implicar tanto cargos como abonos en la cuenta de luz, dependiendo de cada cliente.

La SEC aclaró que la postergación no elimina la obligación legal de hacer la reliquidación, sino que traslada su aplicación ante "circunstancias excepcionales", con el objetivo de proteger a los hogares en el actual contexto económico.

Por qué se aplazó

La decisión se tomó tras recibir solicitudes de parlamentarios de la Cámara y el Senado, junto a la Asociación de Empresas Distribuidoras y la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas (FENACOPEL), quienes pidieron postergar el proceso dado su posible impacto en las familias.

Cómo se cobrará

Los montos se distribuirán en cuotas, bajo las condiciones previamente establecidas. Estas consideran mecanismos para evitar sobrecargas, especialmente en los casos donde las cuotas representen un porcentaje significativo del gasto mensual del cliente.

La superintendenta Marta Cabeza señaló que la medida "permite dar un espacio adicional para una implementación adecuada del proceso de reliquidación, resguardando tanto el cumplimiento de la normativa vigente como la protección de las familias, en un contexto que requiere especial atención a sus efectos en los hogares".

La medida de la SEC se conoce en un momento de fuerte presión económica para los hogares. Desde este jueves 26 de marzo rigen los nuevos precios de los combustibles en Chile, en lo que expertos y autoridades han calificado como uno de los mayores ajustes de las últimas décadas: la bencina de 93 octanos subió $392 por litro y el diésel $580.

El alza responde al aumento del precio internacional del petróleo en el marco del conflicto en Irán, según explicó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien también apuntó a probelmas en las finanzas públicas.