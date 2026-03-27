Gobierno ante críticas por manejo comunicacional: "Vamos a responder con responsabilidad"

El Gobierno realizó este viernes una reunión del comité político en el Palacio de La Moneda, que incluyó también a los titulares de Transporte y Energía, para abordar las medidas adoptadas durante la semana ante el alza histórica de los combustibles y las críticas por el manejo comunicacional tras la cuestionada publicación sobre un "Estado en la quiebra".

Tras la cita, el ministro del interior, Claudio Alvarado, fue consultado por los cuestionamientos por el aumento del precio de las bencinas y respondió que "un Gobierno siempre está expuesto a la crítica política".

"Pero les quiero decir fuerte y claro: este es un Gobierno que ante las emergencias y las crisis, como la que estamos viviendo, no se desordena. La crítica política la escuchamos, la recibimos, pero reitero: es un Gobierno que no se desordena", enfatizó.

El titular del Interior informó que está recibiendo propuestas para enfrentar el alza de los combustibles, como un eventual IFE laboral, pero aclaró que el Ejecutivo actuará en responsabilidad ante la estrechez fiscal

Por su parte, la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, se refirió al oficio de la Contraloría General de la República respecto a la frase que hablaba de un "Estado en la quiebra" publicada en la cuenta oficial del Gobierno en redes sociales.

"Nosotros respetamos y valoramos siempre el actuar de Contraloría y es por eso que, en cualquiera de los casos, y como ha sido en cualquiera de los otros gobiernos, vamos a responder con responsabilidad", aseveró la ministra vocera.

"Lo que hemos hecho las últimas semanas es informarles acerca de los planes del gobierno de Emergencia: el Desafío 90", explicó.